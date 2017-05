Trost-Feuerwerk aus Garage

Kein Vergleich zum üblichen Bahnhofsfest-Feuerwerk, aber für so manchen Fan ein kleiner Trost waren die Silvesterraketen, die Tom Schönmann abfeuern ließ.

Heusenstamm - Die Enttäuschung war groß. Zum ersten Mal musste ein Bahnhofsfest ohne ein Feuerwerk beendet werden. Allerdings gab es von privater Seite den Versuch, wenigstens ein wenig Feuerwerks-Gefühl aufkommen zu lassen. Von Claudia Bechthold

Es war gegen 20.30 Uhr, als Karl-Heinz Kühle, Fachdienstleiter für Sport und Kultur bei der Stadt Heusenstamm, auf der großen Bühne zum Mikrofon griff. „Leider“, begann er seine Mitteilung an die Gäste des Bahnhofsfestes, und vollendete die Nachricht, dass das gewohnte Feuerwerk ausfallen werde. Der Pyrotechniker habe die Stadt im Stich gelassen. Die Enttäuschung der Besucher war groß. Doch die mitreißende Musik der Band Gypsys aus Frankfurt hielt die Stimmung auch für den Rest des Abends. Einer allerdings wollte diese Absage nicht akzeptieren. Gemeinsam mit seinem Freund Andreas Schreiner und seinem Bruder setzte sich Tom Schönmann kurzerhand ins Auto und holte zu Hause jene etwa zehn Feuerwerks-„Batterien“ aus dem Lager, die er zu Silvester nicht mehr abgefeuert hatte. „Ich kaufe immer relativ viel Feuerwerk“, sagt er.

Zu dritt bauten die Männer jene Batterien auf dem ohnehin abgesperrten „alten Verkehrsübungsplatz“ auf. Außerdem verteilten sie noch etwa 120 große Wunderkerzen im Publikum. Dann ging Schönmann auf die Bühne und verkündete den überraschten Zuschauern, dass es nun doch ein kleines Feuerwerk gebe. Knapp zwei Minuten lang flogen die bunten Raketen in die Luft. Applaus gab es natürlich auch.

„Menschliches Versagen“ nennt Bürgermeister Halil Öztas als Grund für den Ausfall des Feuerwerks. Der Pyrotechniker sei am 9. Februar verbindlich bestellt worden, versicherte er gestern auf Anfrage. Dieser habe den Auftrag auch bestätigt, sich dann aber offenbar den 23. Juli – ebenfalls ein Sonntag – statt dem 21. Mai in den Kalender eingetragen. Der Feuerwerker sehe die Schuld bei sich, berichtete Öztas weiter. Welche Konsequenzen man daraus ziehen werde, wisse man noch nicht: „Immerhin war es nicht nur ein immaterieller , sondern auch ein materieller Schaden, der uns entstanden ist.“ So habe der Bauhof zum Beispiel Vorbereitungen getroffen. Aber darüber müsse er zunächst mit den Mitgliedern des Magistrats sprechen.