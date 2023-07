Basketballer der TSV Heusenstamm freuen sich über großen Zulauf

Abteilung platzt aus allen Nähten

+ © p Erfolgreiche Debütsaison: Die erste Mannschaft der TSV-Basketballer ist als Zweiter in die Kreisliga B aufgestiegen. Das Bild zeigt das Team um Kapitän Silas Münz (Nummer 27) nach dem 56:51 Heimsieg gegen den SSV Heilsberg 2. © p

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Joshua Bär schließen

Weitere schließen

Seit rund einem Jahr hat die TSV Heusenstamm wieder eine eigene Basketballabteilung. Der Sport wird in der Schlossstadt gut angenommen, fast zu gut.

Heusenstamm – Die TSV Heusenstamm begeht in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum. Vor 150 Jahren, am 15. Juni 1873, gründen 22 junge Männer in der Gaststätte „Zum Tivoli“ den Turnverein Heusenstamm (TV), Vorläufer der TSV. In loser Reihenfolge blickt unsere Redaktion auf die Geschichte der Abteilungen zurück und wirft einen Blick in die Zukunft. In dieser Ausgabe sind die Basketballspieler an der Reihe.

Sie ist die jüngste Sparte bei der TSV – die Basketballabteilung. Erst seit dem 13. Juni 2022 ist sie wieder fester Bestandteil von Heusenstamms größtem Verein. Als „Heusenstamm Panthers“ gehen die Sportlerinnen und Sportler in der heimischen Halle am Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG) auf Korbjagd. Der Ligabetrieb bei der TSV läuft allerdings schon seit mehr als einem Jahr. Zur Saison 2021/22 ging eine U16-Mannschaft in der Kreisliga C an den Start – da waren die Basketballer aber noch bei den Turnern angegliedert.

Wiederbelebt hat den Sport in der Schlossstadt ein Altbekannter: Johannes, genannt Jo, Haustein, etabliert das Spiel schon einmal bei der TSV – wenn auch nur kurzfristig. Von 2003 bis 2008 gehen die TSVler erstmals auf Korbjagd. Als einige Spieler die Mannschaft aus beruflichen Gründen verlassen und andere sich einen neuen Verein suchen, löst sich die Abteilung auf (wir berichteten). Was bleibt, ist eine lose Gruppe, die sich in ihrer Freizeit zum Spielen trifft. An einen eigenen Ligabetrieb ist aber nicht zu denken.

Nur zum Spaß spielen, reicht den Hobbysportlern jedoch bald nicht mehr. „Die Erwachsenen und die Kinder wollten wieder um etwas spielen“, berichtet Silas Münz, aktuell Kapitän der Ersten Mannschaft. Zunächst stellt der Verein wieder eine Jugendmannschaft auf die Beine, die Herren versammeln sich als „Freizeitgruppe“. Geübt wird am ARG, der Ehrgeiz, sich wieder mit Gegnern zu messen, wächst mit jedem Training. Und auch der Zuspruch zur neuen, alten Sportart in Heusenstamm wächst stetig. Im vergangenen Sommer geht dann auch wieder ein U12-Team an den Start. Und damit nicht genug: Nach den diesjährigen Sommerferien werden die Heusenstammer Basketballspieler auch in den anderen Altersklassen vertreten sein. „Wir haben von der U12 bis zu den Herren überall eine Mannschaft“, sagt Münz stolz.

Sportlich läuft es ebenfalls sofort rund. Die Herrenmannschaft schließt ihre erste Saison in der Kreisliga C auf Rang zwei ab – gleichbedeutend mit dem Aufstieg. Ein Höhepunkt der Saison ist das 102:25 gegen die TSG Sulzbach im Januar dieses Jahres. Für die kommende Saison ist trotz der starken Leistungen aus dem Vorjahr der Klassenerhalt das Ziel, sagt Kapitän Münz.

Der Ballsport hat sich in der Schlossstadt schnell wieder etabliert. Die Halle, berichtet Münz, sei bei vielen Spielen gut besucht. „Basketball wird angenommen.“ Und zwar so gut, dass die Abteilung bereits einen Aufnahmestopp verhängen musste. Man habe schlicht keine Kapazität mehr, weitere Mitglieder aufzunehmen, begründet Münz die Entscheidung.

Das Training findet jeweils montags, mittwochs und freitags statt. Die genauen Zeiten gibt es unter: www.tsv-heusenstamm.de/basketball