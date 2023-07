Beim Glasfaserausbau in Heusenstamm gibt es Fortschritte

Von: Steffen Gerth

Der Bagger rollt: In der Straße Am Eichwald in Heusenstamm waren am Mittwoch (18. Juli) die Bauarbeiter unterwegs. © GERTH

Der Glasfaserausbau in Heusenstamm kommt voran: Die Straßenquerungen im Stadtteil Rembrücken werden nach und nach geschlossen.

Heusenstamm – Die gute Nachricht: Thomas Möller ist zuversichtlich. Und am Freitag nächster Woche will er mitteilen, ob er auch zufrieden ist. Dann wird der Fachdienstleiter Tiefbau der Stadt Heusenstamm kontrollieren, ob sämtliche Tiefbauarbeiten für den Glasfasernetzausbau auch korrekt ausgeführt worden sind. Dafür war Möller am vergangenen Dienstag im Stadtteil Rembrücken unterwegs, genauer in der Hubertussiedlung.

Der Tiefbauchef hatte ein Gespräch mit dem Vorarbeiter des Subunternehmens, das für den Glasfaseranbieter Teranet die Tiefbauarbeiten erledigt, also die Schächte für die Leitungen aushebt. Die Teranet ist Tochterbetrieb des Netzbetreibers GVG Glasfaser mit Sitz in Kiel. Es geht jetzt darum, dass die Gräben und Straßenquerungen wieder geschlossen werden müssen. Die Hauptstraße ist abgeschlossen, es folgt aktuell die Hubertussiedlung, danach das Gewerbegebiet am Zentrum Martinsee.

„Wir konnten uns auf einer fachlichen Ebene gut verständigen“, fasst Möller den Austausch mit dem Vorarbeiter zusammen. „Er hatte mir zugesichert, dass bis Ende nächster Woche sämtliche Mängel beseitigt werden.“ Heißt: Alles, was aufgerissen wurde, soll bis dahin sauber verschlossen werden. Erst wird überall eine Tragschicht verlegt, im Straßenbau der Unterbau für die Deckschicht, die im Anschluss darüber gelegt wird. Das ist die Schicht, über die der Verkehr fließt. Das alles übernehmen jetzt andere Arbeiter als diejenigen, die Gräben ausgehoben hatten. „Bis das erledigt ist, werden erst mal keine neuen Arbeiten begonnen“, sagt Möller, der täglich die Arbeiten begutachtet. Parallel dokumentiert ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro das gesamte Projekt.

Das ist ein neuer Zwischenstand im Dauerreizthema Glasfasernetzausbau in Heusenstamm. Noch vor zehn Tagen waren der Heusenstammer Bürgermeister Steffen Ball (CDU) und Möller angefressen über die Tiefbauarbeiten mit mangelhafter Schließung der Gräben. Vorige Woche hatte Ball dann ein „gutes Gespräch“ mit Michael Gotowy, einem der fünf Geschäftsführer von GVG, das Unternehmen stellt nun auch einen neuen Projektleiter für Heusenstamm.

Ball sagt, dass GVG sich immer kooperativ zeige. Doch das Problem ist eben die Kontrolle der Subunternehmen für die Tiefbauarbeiten, deren Befähigungen mäßig sein kann. In Rembrücken jedenfalls ist eine Dortmunder Firma unterwegs, deren Mitarbeitern es offenbar an einer Ausbildung in Tief- und Landschaftsbau fehlt. Zumindest schaffte es Möller trotz Anfrage nicht, entsprechende Qualifikationsnachweise zu bekommen.

Der Tiefbauchef sagt, hier würden die Firmen eine Gesetzeslücke ausnutzen. Denn klassische Tiefbauarbeiten, etwa für Wasserrohre, dürften per Gesetz nur qualifizierte Firmen ausführen. Aber der Bereich Telekommunikation falle nicht darunter, die erforderlichen Tief- bauarbeiten seien hier nur Nebentätigkeiten, die jeder ausführen dürfe. Das hängt offenbar mit dem Ziel deutscher Politik zusammen, das Land zügig mit schnellem Internet zu versorgen. Bürokratische Hürden würden nur alles verlangsamen. Doch das Resultat ist nicht nur in Heusenstamm zu besichtigen, auch über Subunternehmen der Telekom gibt es vielerorts Klagen.

Wie komplex dieses System ist, verdeutlicht eine Stellungnahme von GVG auf Anfrage der Redaktion: „Die Tiefbauarbeiten in Heusenstamm werden durch das von uns beauftragte Generalunternehmen Insyte Deutschland ausgeführt, einer deutschen Tochter einer spanischen Tiefbaufirma.“ Diese beauftrage dann wiederum Subunternehmen, wie in Heusenstamm. Aus welchen Ländern die Subunternehmen kommen, teilt GVG nicht mit. Aber: Die definierten Qualitätsstandards für die Arbeiten würden „engmaschig“ kontrolliert. Nächsten Freitag wird Thomas Möller dann seinerseits kontrollieren, wie gut die Qualität wirklich ist.