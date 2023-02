Beim Heusenstammer Umzug fliegt Kamelle im Sekundentakt

Von: Joshua Bär

Für ihre Strichmenschenkostüme bekommen die Kinder und Erwachsenen aus den städtischen Betreuungseinrichtungen einen Sonderpreis. © bär

Die Sonne strahlt mit den Heusenstammer Närrinnen und Narren um die Wette. Bei wolkenlosem Himmel und frühlingshaften Temperaturen ist der Fastnachtsumzug durch die „Unnergass“ und den „neuen alten Ort“ gezogen.

Heusenstamm – Tausende Schlossstädter und Gäste von außerhalb feierten das Ende der Fünften Jahreszeit ausgiebig. So viele Teilnehmer wie in diesem Jahr hatte der Fastnachtszug schon lange nicht mehr. Zwar zählt er mit 18 Zugnummern – das Dietzenbacher Prinzenpaar gibt sich an diesem Tag ebenfalls die Ehre – eine Gruppe weniger als der letzte Umzug 2020. Die Zahl der Mitlaufenden ist mit knapp 600 aber deutlich höher als zuvor. Und auch die Straßen sind gesäumt von Karnevalisten, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchten.

Anwohnerin Doris Hüter ist begeistert: „Die Stimmung ist wirklich super.“ Hüter steht in einer Gruppe, zu der auch Michael Zimmermann gehört. Er ist extra aus Bayern angereist. „Ich bin mehr als 200 Kilometer gefahren, um den Umzug zu sehen.“ Eine bestimmte Gruppe habe er dabei nicht im Auge. „Ich freue mich einfach auf alles.“ Was der Gruppe besonders gut gefällt, ist die Dauer des Umzugs. Sie wird an diesem Tag mehr als eine Stunde betragen.

Bei den Fastnachtern ist die Laune ebenfalls prächtig. „Alle, die hier sind, haben richtig Lust mitzumachen“, sagt Ewald Schreiner von den Funkenkanönchen. Björn Uhl von der närrischen Dreifaltigkeit FKK stimmt dem zu und ergänzt mit Blick in den Himmel. „Der Herrgott muss Heusenstammer sein.“

Pünktlich zieht der Tross dann vom Schlosspark über die Schloßstraße. Vorneweg in ihrem eigenen Wagen grüßt die Freiwillige Feuerwehr Heusenstamm. Mottogetreu als Feen und Kobolde. In roten Hemden mit Karnevalsmotiven präsentiert sich das TSV-Blasorchester.

An den Seiten rennen Kinder umher und stecken so viel Kamelle ein, wie sie tragen können. Und davon gibt es an diesem Tag reichlich. Im Sekundentakt fliegen Bonbons, Chips und Popcorn in die Menge. Mancher Knirps hat seine Tüte innerhalb weniger Minuten gefüllt.

Einheitlich gekleidet zeigt sich das TSV-Blasorchester. © bär

Den größten Zug bilden die sechs Betreuungseinrichtungen der Stadt. Rund 300 Betreuer, Eltern und Kinder haben sich als „Strichmenschen“ verkleidet. Eine Leistung, die die Kostümjury, bestehend aus den anwesenden Magistratsmitgliedern, mit einem Sonderpreis auszeichnet. „Die Kinder kriegen eine süße Überraschung“, verrät Bürgermeister Steffen Ball.

Den dritten Rang der besten Kostüme geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Awo, die sich als Zirkusclowns verkleidet haben. Zweiter wird der Karnevals Klub Disharmonie, die mit kostümierten Regenschirmen überzeugen können. Das schönste Kostüm an diesem Tag haben laut dem Magistrat jedoch die „Moralaposteln“ mit dem Motto „Teranet für Heusenstamm“. Die Närrinnen und Narren feiern im Anschluss bis in den späten Abend auf dem Kirchplatz weiter.

Mit eigenem Wagen dabei ist die närrische Dreifaltigkeit FKK. © Bär, Joshua