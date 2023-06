Bis zu 60 Betreuungsplätze: Stadt Heusenstamm mietet Räume am Campus und im Fernmeldezeugamt

Von: Joshua Bär

Mehr Raum für die Kinderbetreuung hat die Stadt angemietet. An der Jahn- und der Philipp-Reis-Straße kommen zum neuen Schuljahr jeweils etwa 30 Schulkinder aus der Otto-Hahn und Adalbert-Stifter-Schule unter. symbolbild:dpa © Agenturen

Neue Plätze für die Schulkindbetreuung: Ab dem 1. August stehen der Otto-Hahn- sowie der Adalbert-Stifter-Schule weitere Räume für die Betreuung der Grundschulkinder zur Verfügung.

Heusenstamm – Die Stadt wird jeweils einen Raum am Campus und im ehemaligen Fernmeldezeugamt an der Philipp-Reis-Straße anmieten. Einem entsprechenden Dringlichkeitsantrag des Magistrats haben die Stadtverordneten in ihrer vergangenen Sitzung mehrheitlich zugestimmt. Die Angebote sollen nach den Sommerferien beginnen.

Am Campus werden laut Beschluss 30 Kinder der Adalbert-Stifter-Schule auf einer rund 200 Quadratmeter großen Fläche betreut. Der Eigentümer des Campus, die Allegron Gruppe habe dafür eigens Büroräume geräumt, informierte Bürgermeister Steffen Ball. An der Philipp-Reis-Straße sollen auf rund 177 Quadratmeter 30 Grundschüler der Otto-Hahn-Schule untergebracht werden. Die Betreuung übernimmt laut Stadt in beiden Fällen die ASB-Lehrerkooperative, die auf dem Campus-Gelände, wie mehrfach berichtet, im März 2024 eine Kindertagesstätte eröffnet. „Betreuungsplätze werden von Familien vehement eingefordert“, sagte Ball. „Daher bin ich sehr glücklich, dass wir nun den meisten Eltern ein Angebot machen können.“

Die bis zu 60 Plätze in den beiden neuen Betreuungseinrichtungen sollen unter anderem zur Deckung der Wartelisten an den beiden Grundschulen dienen. „Derzeit stehen auf der Warteliste der Adalbert-Stifter-Schule 25 Kinder, denen wir gar kein Angebot machen können“, sagte Ball. Auf der Warteliste der Otto-Hahn-Schule seien es 20. Das Angebot findet an fünf Tagen in der Woche statt, wobei jedes Kind maximal drei Tage betreut wird. An welchen Tagen das geschieht, können die Eltern laut Beschluss selbst wählen.

Die Räume an der Philipp-Reis-Straße werden von der Stadt fest für fünf Jahre angemietet, dadurch sei es möglich, die Fläche künftig zum Beispiel in einen Hort umzuwandeln, sollte dies erforderlich sein. Das zum neuen Schuljahr startende Betreuungsangebot sieht in beiden Fällen zunächst vor, dass sich die Kinder ihr Mittagessen selbst mitbringen. Vor Ort bieten die Einrichtungen kalte Snacks, Gemüse und Obst als Verpflegung an. Eine ähnliche Regel galt auch in der Kinderburg.

Die jährlichen Kosten für die Kinderbetreuung im Fernmeldezeugamt beziffert die Stadt mit 135 477 Euro. Die Räume am Campus, über deren Nutzungsdauer die Stadt flexibel entscheiden kann, schlagen mit jährlich 135 057 Euro zu Buche. Beide Posten werden in den kommenden Haushalt eingeplant. Für 2023 zahlt die Stadt insgesamt 112 723 Euro. Als Einnahmen erwartet sie jeweils rund 15 000 Euro.

Der Bedarf an Kinderbetreuung wird laut dem Bürgermeister in den kommenden Jahren weiter steigen. Zum einen aufgrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruches, zudem sei Heusenstamm ein für Familien beliebtes Zuzugsgebiet. Daher freue sich der Rathauschef darüber, Räume gefunden zu haben, die die Stadt auch in der Zukunft je nach Anzahl zu betreuender Kinder verwenden könne.