Bürger*innen-Stiftung blickt auf ereignisreiches erstes Jahr zurück

Von: Joshua Bär

Spatenstich: Im April haben die Arbeiten am Insektenhotel auf dem Heusenstammer Friedhof begonnen. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von Bürger*innen-Stiftung, Heusenstammer Bürgern, Stadt, Jugendfeuerwehr und Repair-Café. © p

Sie fördert Projekte zum Umweltschutz, bringt Kindern Nachhaltigkeit näher oder unterstützt Sportkurse für Senioren mit geistigen Einschränkungen: Die Bürger*innen-Stiftung Heusenstamm hat sich dem Klimaschutz sowie sozialem Engagement verschrieben. Nun feiert sie ihren ersten Geburtstag und blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Heusenstamm – Die Idee zur Stiftung von Heusenstammern für Heusenstammer entsteht bereits vor einigen Jahren in den Klimawerkstätten. Schon dort beraten Stadt und Bürger, wie die Umwelt besser geschützt werden kann. „Es gibt Aufgaben, die die Stadt nicht übernehmen kann, denn nicht für alles ist das Geld da“, sagt Vorstands- und Gründungsmitglied Julia Weitzel. Schnell ist den Teilnehmern klar: Mit einer Stiftung lässt sich vieles bewegen. Zwei Jahre dauern die Vorbereitungen, im vergangenen Mai wird aus dem Gedanken dann Realität und die Stiftung anerkannt.

Aus den einst zehn Mitstreitern, zu denen auch Bürgermeister Steffen Ball gehörte, der heute als Schirmherr der Stiftung fungiert, sind inzwischen siebzehn Mitglieder geworden. Sechs Vorstände, um den Vorsitzenden Manfred Barth, und elf Kuratoren vertreten die Bürger*innen-Stiftung. Alle arbeiten ehrenamtlich.

Eines der ersten Förderprojekte ist der Bau von Igelhäusern. Im Werkraum der Adolf-Reichwein-Schule sägen und hämmern die Kinder der Umwelt AG mit Hartmut Scharmann vom örtlichen Repair-Café Unterschlüpfe für die stacheligen Tiere zusammen. Das Projekt verbindet gleich zwei wesentliche Zwecke der Stiftung: die Förderung des Klimaschutzes sowie der Erziehung und Bildung.

Die Stiftung verfolgt dabei ein klares Ziel – „der Zukunft eine Umwelt“. „Auch künftige Generationen sollen in einer Welt aufwachsen, in der es sich zu leben lohnt“, sagt Julia Weitzel. „Alles, was wir mit der Bürger*innen-Stiftung tun, machen wir für unsere Kinder.“ Daher sei es wichtig, Nachhaltigkeit bereits in der Schule zu thematisieren und den jungen Menschen zu erklären, wie Klimaschutz gelingt.

Das will die Stiftung auch mit ihrem bisher größten Projekt verdeutlichen: der Insekteninsel am Heusenstammer Friedhof. Im April erfolgt der Spatenstich, zusammen mit der Jugendfeuerwehr und Mitgliedern des Repair-Cafés errichten die Ehrenamtlichen dort zunächst ein Insektenhotel samt Sandfläche, auf der sich vor allem Wildbienen tummeln sollen. Damit will die Stiftung dringend benötigten Lebensraum für die Tiere schaffen. „Wir haben das gesamte Projekt selbst gestemmt“, berichtet Sigrid Rebell, stellvertretende Vorsitzende der Bürger*innen-Stiftung. Das Besondere: In das Hotel ist ein Spion eingebaut. So können große und kleine Besucher sehen, was sich im Inneren tut. „Ein ähnliches Projekt soll auch am Friedhof in Rembrücken entstehen“, sagt Weitzel.

Ein weiteres großes Unterfangen steht im Herbst an: Auf den Flächen, die im vergangenen Sommer durch Waldbrände verwüstet worden sind, pflanzt die Bürger*innen-Stiftung im Oktober und November zusammen mit der Stadt und dem Forstamt sowie mithilfe von Heusenstammern hunderte neue Esskastanien. „Zunächst sind etwa 800 Bäume angedacht“, sagt Rebell. Warum Esskastanien? „Die kommen besser mit der anhaltenden Hitze zurecht.“ Denn auch ein dem Klima angepasster Wald gehöre zum Umweltschutz dazu. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann dies mit neun Euro tun. So viel koste eine Jungpflanze samt Schutzhülle, informiert Rebell.

Die Stiftung fördert seit ihrer Gründung zudem viele kulturelle und soziale Projekte, unter anderem Yoga-Schnupperkurse für ältere, an Demenz erkrankte Menschen. Sie lädt ebenso zu Vorleseabenden, Reiseberichtsvorträgen oder Autorenlesungen ein.

Sigrid Rebell und Julia Weitzel blicken zufrieden auf das erste Stiftungsjahr zurück. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, resümiert Rebell. Zwar liege viel Arbeit hinter und vor den Mitgliedern, doch alle seien weiterhin mit Herzblut dabei. „Wir wünschen uns mehr Ideen, mehr Projekte aus der Bevölkerung“, hofft Weitzel auf weiteren Input. Zudem suchten die Mitglieder nach neuen Stiftern. „Schon ab 100 Euro erhält man ein Stimmrecht für zehn Jahre“, informiert Rebell. Wer die nicht aufbringen kann, aber dennoch ehrenamtlich mithelfen möchte, sei jederzeit willkommen. (Joshua Bär)