Von: Niels Britsch, Joshua Bär

Der hessische Landesverband der Alternative für Deutschland (AfD) hat den Heusenstammer Stadtverordneten Carsten Härle aus der Partei ausgeschlossen.

Heusenstamm – Das teilte Aljoscha Harmsen, Sprecher des Landesverbands, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Demnach bestätigte das Bundesschiedsgericht der Partei ein Urteil des Landesschiedsgerichts vom 19. November 2021.

„Wir freuen uns über das Urteil, Carsten Härle hat in der AfD keinen Platz“, sagt Robert Lambrou, Co-Vorsitzender der hessischen AfD. „An dieser Sichtweise hat der Landesvorstand ununterbrochen festgehalten. Von Carsten Härle und seinen Äußerungen haben wir uns stets ausdrücklich distanziert.“ Der Ausschluss sei nun endgültig, da es keinerlei Einspruchsmöglichkeiten gegen das höchste Parteigericht gebe.

Der Landesverband hatte bereits 2019 ein Parteiausschlussverfahren gegen den Heusenstammer Stadtverordneten angestrebt, nachdem dieser immer wieder mit umstrittenen Aussagen aufgefallen war, vor allem in den Sozialen Medien. Wie berichtet, behauptete er 2018 auf Facebook, die Alliierten seien Schuld am Zweiten Weltkrieg und Deutschland habe einen „Verteidigungskrieg“ geführt. Schon damals distanzierte sich der hessische Landesverband von Härle, der bei der Landtagswahl 2018 noch als Direktkandidat für die AfD im Wahlkreis 45 angetreten war.

Im Mai 2021 wurde Härle vom Offenbacher Amtsgericht wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, auf Facebook den Nationalsozialismus verharmlost zu haben. Härle hatte die Anschuldigungen stets bestritten.

Erst im Mai dieses Jahres war Härle erneut aufgefallen, als er eine Veranstaltung der NPD-Zeitung Deutsche Stimme (DS) im hessischen Altenstadt besuchte und sogar eine Rede hielt (wir berichteten). Härle bestritt auf Nachfrage der Redaktion, dass es sich um eine NPD-Veranstaltung gehandelt habe, da er keine „Propaganda-Veranstaltungen der NPD“ besuche. Er behauptete jedoch, dass Nationaldemokraten und AfD in zentralen Themen übereinstimmten.

Seinen Parteiausschluss sieht Carsten Härle als ungerechtfertigt an. Das Verfahren sei „eine vollständige missbräuchliche Anwendung der Schiedsgerichte“, meint der Heusenstammer. „Ich stehe mehr auf den Füßen des Grundsatzprogrammes als der Landesvorstand oder die Richter des Schiedsgerichtes“, behauptet er. Der Ausschluss sei mit der Parteisatzung nicht kompatibel, ist der Stadtverordnete überzeugt. Härle vermutet, dass es im Landesverband Menschen gebe, die ihn aus der Partei ausschließen wollten, um selbst Karriere zu machen: „Es gibt Leute, die mich aus persönlichen Gründen weghaben wollen.“ So ist sich der Stadtverordnete sicher, dass das Verfahren gegen ihn „nicht fair“ gewesen sei. Zudem wirft er dem Landesvorstand vor, keine andere Meinung zuzulassen. Er vermutet, dass seine Kritik am Parteivorstand ebenfalls ein Grund für den Ausschluss sei.

Stadtverordneter möchte Härle aber auch nach dem Ausschluss bleiben, versichert er. Er sei schließlich gewählt worden.

Von AfD-Pressesprecher Aljoscha Harms heißt es, der Parteiausschuss habe zwar keinen Einfluss auf das Mandat im Stadtparlament, aber man werde darauf hinwirken, dass Härle nicht mehr als AfD-Politiker auftrete und die bisherige AfD-Fraktion nicht mehr unter dem Namen der Partei agiere.

Carsten Härle will nun juristische Schritte gegen den Parteiausschluss vor einem ordentlichen Gericht prüfen.

Kommentar: Rauswurf wäscht Partei nicht rein Die AfD hat den Heusenstammer Stadtverordneten Carsten Härle endgültig aus der Partei geworfen. Das ist bemerkenswert, denn damit ist die Partei zwar um ein Mitglied ärmer, das Gedankengut von Menschen wie Härle lebt in der Partei jedoch weiter. Prominentestes Beispiel ist der Thüringer AfD-Führer Björn Höcke, den man laut Gerichtsurteil einen „Faschisten“ nennen darf. Und er ist nicht der einzige: Erst kürzlich haben sich die Rechtspopulisten auf ihrem Parteitag mal wieder einen Rechtsruck gegeben und den Hardliner Maximilian Krah als Spitzenkandidaten für die Europawahl aufgestellt. Höcke und Krah sind nur zwei Beispiele unter vielen, die zeigen, dass aus der ehemals EU-kritischen, konservativen AfD ein Sammelbecken für Rechtspopulisten geworden ist, das sogar vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet wird. (Niels Britsch)