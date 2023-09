Coach Enzo Nuzzo hilft Geflüchteten dabei, sich den hiesigen Vereinen anzuschließen

Von: Joshua Bär

Teilen

Ein Mannschaftsfoto unter Flutlicht gehört zum Abschluss des Trainings einfach dazu. Sportcoach Enzo Nuzzo (links) trainiert aktuell 14 Geflüchtete auf einem der Fußballplätze am Sportzentrum Martinsee. © p

Sportcoach Enzo Nuzzo trainiert aktuell 35 Geflüchtete. Sein Ziel ist es, sie an die verschiedenen Vereine zu vermitteln und ihnen so die Integration zu erleichtern.

Heusenstamm – Der Regen prasselt kontinuierlich auf die 14 Kicker, die sich auf dem hinteren Rasenplatz am Sportzentrum Martinsee den Ball zuspielen. Trotz des schlechten Wetters zeigen sie vollen Einsatz, rennen jedem Ball hinterher. Neben ihrer gemeinsamen Leidenschaft eint sie alle dasselbe Schicksal: Jeder von ihnen ist aus seinem Heimatland geflohen, um in Deutschland Schutz und ein besseres Leben zu finden. Der Sport soll ihnen dabei helfen, sich besser in ihrem neuen Zuhause zu integrieren. Unterstützt werden sie dabei von dem Mann, der an diesem regnerischen Abend das Training leitet: Enzo Nuzzo. Seit zwei Jahren ist er Sportcoach in Heusenstamm. Sein Ziel: Die Geflüchteten in einem der hiesigen Sportvereine unterbringen.

Türken, Syrier, Afghanen, Somalier: Die Truppe, die Nuzzo unter seinen Fittichen hat, ist eine vielfältige Gruppe. Unter ihnen sind Jugendliche, junge Männer und gestandene Erwachsene. „Viele wissen gar nicht, was ein Sportverein ist, denn die gibt es in ihren Ländern nicht“, erläutert Nuzzo. Er selbst hat eine C-Lizenz für den Breitensport, ist beim heimischen Rugbyklub zuhause. Zusammen mit Kollegin Cornelia Nikolic bringt er die Geflüchteten und Clubs zusammen, zeigt den Neulingen, was es bedeutet, einem Verein beizutreten. „Dazu gehört auch, dass sie verstehen, dass man einen Beitrag zahlen und regelmäßig ins Training kommen muss“, meint Nuzzo.

Die meisten seiner Schützlinge wollen Fußball spielen. Daher bieten er und seine Kollegin seit einigen Wochen ein eigenes Programm für Geflüchtete mit Interesse an dem Sport an. Das Duo habe aber auch schon Geflüchtete in anderen Abteilungen untergebracht, zum Beispiel beim Basketball, Karate oder Tischtennis.

Der Traum vom Spielen im großen Klub

Derzeit betreuen die Sportcoaches 35 Personen. Ihr Amt ist Teil des Landesprogramms „Sport integriert Hessen“. In Kontakt mit den Geflüchteten kommen sie über die Awo oder die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe der Schlossstadt. „Sie melden sich bei uns und sagen, dass bei ihnen einen Geflüchteten kennen, der gern Sport treiben möchte.“ Bei einem Treffen finden die Coaches dann heraus, für welchen Sport sich der Geflüchtete interessiert und nehmen Kontakt zu den örtlichen Sportvereinen auf.

Unter den Fußballern, die sich an diesem Abend im Dauerregen die Bälle zuspielen, sind Souhail und Mobin Azime. Beide flohen aus Afghanistan und versuchen, sich seitdem in Deutschland zu integrieren. „Ich spiele gern Fußball, weil es mir Spaß macht und ich durch den Sport gesund bleibe“, sagt der 14-jährige Souhail. Er lebt seit zwei Jahren in Heusenstamm. Vor drei Monaten ist er den TSV-Fußballern beigetreten. Der Traum des Rechtsaußen: Mal in einer großen Klub spielen.

Ablenkung von den Sorgen

Landsmann Mobin Azime lebt ebenfalls zwei Jahre in Deutschland, seit rund zwölf Monaten ist die Schlossstadt sein Zuhause. Azime ist ebenfalls froh, am Training teilzunehmen. „Mir gefällt das, in Afghanistan konnte ich kein Fußball spielen, dort bin ich nur im Wald gelaufen.“ Das Training sei für ihn eine Chance, die Wohnung in der Flüchtlingsunterkunft zu verlassen. „Es hilft mir gegen die Langeweile.“ Und dabei, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Denn unter Sportcoach Nuzzo wird deutsch gesprochen.

Der Sport bedeutet für die Geflüchteten aber auch: Die Vergangenheit kurz vergessen, mal nicht an das Erlebte denken. „Wir sprechen beim Training gar nicht über Afghanistan“, sagt Souhail.

Enzo Nuzzo spricht dagegen viel. Nicht nur mit seinen Schützlingen, sondern auch mit allen örtlichen Vereinen. Zu ihnen gehört auch die SG Heusenstamm-Zrinski, mit denen sich Nuzzo an diesem verregneten Abend den hinteren Platz am Sportzentrum teilt. Bei der SG trainiert seit Kurzem ein Geflüchteter aus Somalia mit, der zuvor noch unter Nuzzo übte. „Sie möchten einen weiteren Geflüchteten als Torhüter übernehmen“, verrät er.

Auf der Suche nach weiteren Plätzen in den Vereinen

SG-Vorsitzender Marijo Ivkovic schätzt die Kooperation mit dem Sportcoach. „Es läuft wirklich gut, auch wenn wir erst seit rund vier Wochen zusammenarbeiten.“ Lediglich mit der Verständigung zwischen den Spielern und den Geflüchteten hapere es. „Die Sprachbarriere ist noch da“, meint sein Stellvertreter Nenad Markovic. Er ist jedoch optimistisch, dass diese bald überwunden ist.

Enzo Nuzzo hofft unterdessen, weitere Geflüchtete in die Hände der hiesigen Sportvereine zu übergeben. Er wisse, dass die meisten nur eine begrenzte Anzahl an Neumitgliedern aufnehmen könnten, dennoch ist er sich sicher, dass seine Gruppe weiter schrumpft. (Von Joshua Bär)