Als eigene Abteilung etabliert

Dance Academy der TSV Heusenstamm gründet sich vor zehn Jahren

+ © p Ihren bisher letzten großen Auftritt hatten die Tänzerinnen auf der Weihnachtsfeier der Lebenshilfe Offenbach im vergangenen Dezember. © p

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Joshua Bär schließen

Weitere schließen

Die TSV Heusenstamm begeht in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum. Vor 150 Jahren, am 15. Juni 1873, gründen 22 junge Männer in der Gaststätte „Zum Tivoli“ den Turnverein Heusenstamm (TV), Vorläufer der TSV. In loser Reihenfolge blickt unsere Redaktion auf die Geschichte der Abteilungen zurück und wirft einen Blick in die Zukunft. Im zweiten Teil steht die Dance Academy im Blickpunkt.

Heusenstamm – Die Tanzabteilung der TSV hat in diesem Jahr gleich doppelten Grund zum Feiern: 2023 zelebriert sie neben dem 150. Geburtstag des Hauptvereins ihr eigenes zehnjähriges Jubiläum. Eingegliedert haben sich die Tänzerinnen und Tänzer bereits 2005 – bei den Freizeitsportlern. Zuvor sind sie im Tanzzentrum Heusenstamm aktiv. In den folgenden Jahren wächst bei den Tanzbegeisterten der Wunsch, sich als eigenen Abteilung zu etablieren. 2013 verlassen sie die Freizeitsportabteilung und gründen ihre eigene. „Wir wollten dann auch einen eigenen Namen haben“, erinnert sich die heutige Abteilungsleiterin Melanie Ploch. Die Dance Academy ist geboren.

239 Mitglieder in 32 Kursen bieten fortan mit professionellen Trainerinnen und Trainern Hip-Hop-Tanz, Show-Tanz oder modernes Tanzen an. Der Kindertanz ist ebenfalls sehr gefragt. Zu einem Aushängeschild der Abteilung wird auch das Ballett. Ein Vorteil der Academy: „Alle unsere Trainerinnen sind professionell ausgebildet“, berichtet Ploch. Dies sei unerlässlich, um ein hohes Niveau anzubieten, meint die Abteilungsleiterin, denn die Academy stehe auch in Konkurrenz mit den Tanzschulen. Wettkämpfe bestreiten die Mitglieder allerdings nicht. Ploch: „Früher haben wir Prüfungen angeboten. Die Trainerin, die das organisiert hat, hat die Abteilung aber inzwischen verlassen.“

Ihr Können präsentieren die Mitglieder dafür bei zahlreichen Auftritten, die das Publikum auch außerhalb der Stadtgrenze begeistern. So treten die Tänzerinnen und Tänzer im März des Gründungsjahres 2013 in der Flamenco- Schule in Wiesbaden auf, begeistern im Juni desselben Jahres auf dem Stadtteilfest in Frankfurt Oberrad und ziehen die Zuschauer bei ihrer ersten großen Aufführung „Cinderella/ Disney“ am 23. und 24. November in ihrem Bann.

Auch im Offenbacher Amtsgericht im Februar 2015 oder im Capitol, wo sie am 27. und 28. November 2016 zusammen mit dem Offenbacher Theaterclub Elmar das Märchens „Tischlein deck dich“ präsentieren, hinterlassen sie Eindruck. Die letzte große Aufführung vor Corona findet dann vor heimischem Publikum statt: In der TSV-Halle zeigt die Academy mit „Pippi Langstrumpf“ einen weiteren Klassiker.

+ Mit ihren Stück „Pippi Langstrumpf“ begeisterte die Dance Academy 2019 das Publikum in der TSV-Halle. © Matthias Mauer

Die Pandemie hat die Abteilung – wie viele andere Vereine auch – schwer getroffen. Das Training führen die Trainerinnen über die Internetplattform Zoom durch. „Unsere Mitglieder haben das sehr gut angenommen“, berichtet Melanie Ploch. Der Mitgliederschwund ist dennoch nicht zu verhindern. „Bei den 19- bis 23-Jährigen haben sich leider mehr als hundert Mitglieder abgemeldet.“ Derzeit tanzen 155 Mitglieder in 20 Kursen in der TSV-Halle an der Jahnstraße. 104 davon sind jünger als 18 Jahre. „Wir haben mehr Mädchen und Frauen bei uns als Jungs oder Männer“, sagt die Abteilungsleiterin.

Es sei schwierig, neue Mitglieder zu finden. Die Abteilung biete Workshops und Schnupperkurse an. Und auch mit Auftritten wie bei der Heusenstammer Awo oder der Weihnachtsfeier der Lebenshilfe Offenbach in der TSV-Halle im vergangenen Jahr hofft Ploch, Menschen für den Tanzsport zu begeistern.

2023 treten die Tänzerinnen und Tänzer bei der Akademischen Feier der TSV Heusenstamm am Sonntag, 23. April, auf. Sie sind zudem für die Kinderdisco beim Festwochenende des Vereins vom 7. bis 11. Juni verantwortlich. (von Joshua Bär)

Die Trainingstermine gibt es unter: www.danceacademy-tsvheusenstamm.de/trainingsplan