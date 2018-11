Daniel Cohn-Bendit diskutiert mit Schülern und Gästen des ARG

Heusenstamm - Das Adolf-Reichwein-Gymnasium (ARG) nimmt an „Erasmus+ Reporter ohne Grenzen“ teil. Das von der Europäischen Union geförderte Projekt soll den interkulturellen Austausch fördern und den Zusammenhalt innerhalb der EU stärken. Von Burghard Wittekopf

Im Projekt „Erasmus+ Reporter ohne Grenzen“ ist das ARG derzeit Gastgeber für Schülerinnen und Schüler aus Paris (Frankreich), Córdoba (Spanien), Kefalonia (Griechenland) und Reykjavík (Island). Ein Höhepunkt dieses Treffens ist eine Podiumsdiskussion mit Daniel Cohn-Bendit. Der Publizist und Politiker von Bündnis 90/Die Grünen ist Experte für Europapolitik und war von 1994 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments.

„Wir haben ihn einfach angeschrieben, ob er nicht an einer Diskussionsrunde teilnehmen möchte“, sagt Lehrer Thomas Schmidt. „Er hat sofort zugesagt.“ Stilecht ist der in Frankfurt wohnende Cohn-Bendit mit der umweltfreundlichen S-Bahn zum Termin angereist.

Die Diskussion, die in der Aula im C-Bau stattfindet, ist von dem Erasmus-Team sehr gut vorbereitet. Um den Rahmen nicht zu sprengen, sind allerdings nur wenige Zuschauer geladen worden. „Wir haben die Oberstufenschüler und die Schüler der Gastschulen eingeladen“, sagt Kai Petersen, der Geschichte und Politikwissenschaften lehrt. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, hat das Erasmus-Team schon vorher Fragen zu den Themen „Flüchtlinge“, „Das Wesen des Geldes und Umverteilung“, „Lebensqualität“ und „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ gesammelt.

Moderiert wird der Abend von den beiden Schülerinnen Vivian Saravanuamuttu und Maurizia Cirigliano. Die Diskussion findet, wegen der vielen nicht deutschsprachigen Zuschauer, auf Englisch statt.

Das Flüchtlingsthema ist immer noch aktuell. Und durch die bevorstehende Europawahl stellt sich die Frage, ob und welchen Einfluss die Flüchtlingswelle auf die Europäische Union (EU) hat. „Natürlich hat es einen Einfluss auf die EU“, antwortet Cohn-Bendit. Doch Europa muss sich erst darüber einig werden, wie es mit Flüchtlingen umgehen soll. „Man muss auch zwischen Flüchtlingen und Migranten unterscheiden“, fügt er hinzu.

„Es ist für jede Gesellschaft schwierig, Flüchtlinge zu akzeptieren.“ Nach der Genfer Konvention sei man zunächst verpflichtet, die hilfesuchenden Menschen aufzunehmen. Das betreffe zuerst die Menschen, die aus den Kriegsgebieten kommen. Cohn-Bendit erinnert an die große Flüchtlingswelle während des Kosovo-Krieges. Die Regierung Kohl habe damals die Menschen aufgenommen und ihnen ein Bleiberecht bis zum Ende des Krieges eingeräumt. Das sei eine der vielen Möglichkeiten, die die EU habe, um die Flüchtlingswelle zu verkraften. Auch die Verteilung auf die Mitgliedsstaaten sei relativ einfach zu lösen. „Wir müssen einen europäischen Fond schaffen, aus dem die Mitglieder bezahlt werden“, erklärt er. So hätte jeder Staat einen Anreiz, Flüchtlinge aufzunehmen.

Ein Zuschauer stellt die Frage nach der Digitalisierung und der Aussicht, dass 50 Prozent der Arbeitsplätze entfallen. „Ich sehe das nicht“, antwortet Cohn-Bendit. „Wir werden sicher Arbeitsplätze verlieren, aber dann sollten wir uns über die Verteilung der Arbeit unterhalten; so dürfen wir darüber nachdenken, ob die Menschen nur noch 30 Stunden in der Woche arbeiten.“

Bei den Themen „Lebensqualität“ und „Umweltschutz“ wird nach dem Frankfurter Flughafen gefragt. „Das Problem ist nicht der Flughafen, sondern die vielen Menschen, die günstig fliegen wollen“, sagt er. „Wenn die Gesellschaft das möchte, dann muss sie mit Lärm- und Umweltbelastung leben.“ Jeder muss bei sich anfangen und sein Verhalten erfragen, lautet sein Rat. „Wir können das Kerosin besteuern, aber dann können sich nicht mehr alle den Urlaub auf Mallorca leisten“, betont er.

Auch das Thema steigender Verkehr wird angesprochen. Cohn-Bendits klare Haltung: „Jahrelang erklären wir den Menschen, dass sie sich einen Diesel kaufen sollen, da der weniger verbraucht und damit umweltfreundlicher ist. Und jetzt sagen wir, schmeißt das Auto sofort weg.“ Das sei der falsche Weg, denn solche einschneidenden Entwicklungen benötigen Zeit: „Man muss die Menschen immer mitnehmen.“

Am Ende gibt er den jungen Zuschauern noch etwas mit: „Ich möchte in einem Land leben, in dem Menschen frei leben können, unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung.“ Menschen müssen sich frei entwickeln und eine Chance haben, ihre Ideen zu verwirklichen. „Das ist meine Vorstellung von einer fairen Gesellschaft.“