Das Warten hat sich gelohnt: Neuer Spielplatz für Grundschule in Heusenstamm

Von: Jan Lucas Frenger

Endlich ist es soweit: Bereits wenige Sekunden nach der Eröffnung des neuen Spielplatzes auf dem Hof der Matthias-Claudius-Schule in Rembrücken nehmen die Kinder das Klettergerüst in Beschlag. © frenger

Das Fundament musste noch aushärten, doch seit Kurzem können die Kinder der Matthias-Claudius-Schule in Heusenstamm endlich auf dem neuen Spielplatz toben.

Heusenstamm –Das Warten hat ein Ende! Pünktlich zum Nikolaustag ist der neue Spielplatz auf dem Pausenhof der Matthias-Claudius-Grundschule (MCS) in Rembrücken in Betrieb genommen worden. Rund zwei Wochen mussten die Kinder der Versuchung von Klettergerüst und Schaukel widerstehen – das Fundament war noch nicht vollständig ausgehärtet. Entsprechend groß war dann die Begeisterung bei den Jüngsten, als sie endlich ihr neues Reich erstürmen durften.



Aufgeregte Stimmen schwirren durch die Luft, Kinder flitzen über den Pausenhof. Sie alle haben nur ein Ziel: die neue Spielfläche neben dem Fußballfeld. Voller Vorfreude drängen sich die Schüler vor dem schwarz-gelben Absperrband, das sie noch von ihrem Glück trennt und warten sehnsüchtigst darauf, dass es endlich losgeht.



„Ihr musstet euch fast zwei Wochen lang gedulden, jetzt ist es endlich soweit“, sagt Schulleiterin Christiane Knickel, ehe sie einer Schülerin die Schere überreicht. Unter lautstarken Anfeuerungsrufen setzt das Mädchen an, durchtrennt das Band und erlöst ihre Mitschüler. „Jaaaaa!“, hallt es über den Pausenhof, während die Kinder in Scharen auf den Spielplatz strömen. Sofort werden das neue Klettergerüst, die Balkenschaukel und der Pavillon in Beschlag genommen – das lange Warten scheint sich gelohnt zu haben.



„Für die Schülerinnen und Schüler war es natürlich erst mal schwer zu begreifen, dass sie die Fläche nicht benutzen dürfen“, sagt Knickel. Die offizielle Eröffnungsfeier samt Rahmenprogramm war bereits am 25. November (wir berichteten), doch das Fundament der Geräte musste zunächst aushärten und die Kinder sich noch eine Weile in Geduld üben. „Deshalb wollten wir ihnen jetzt ausreichend Zeit geben, den Spielplatz gemeinsam zu erkunden“, erläutert die kommissarische Schulleiterin.



Und das neue Areal zum Toben, Klettern und Rutschen scheint gut bei den Kindern anzukommen. „Ich freue mich vor allem über das Klettergerüst“, sagt der siebenjährige Peer. Die „Wackelbrücken“ und Leitern gefielen ihm dabei besonders gut. „Und dass es so hoch ist“, ruft der Erstklässler noch und verschwindet sogleich wieder in der Menge.



Seiner Klassenkameradin Lucia geht es ganz ähnlich, auch sie ist vom neuen Gerüst begeistert, möchte aber auch die anderen Geräte ausprobieren. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir jetzt endlich hier spielen können und finde alles gut“, sagt sie. Ihre Freundin Sarah freut sich derweil vor allem über die Schaukel. „Die ist sehr cool, aber im Moment ist leider alles besetzt“, so die Sechsjährige.



Rund 78 000 Euro haben der Kreis Offenbach, die Stadt Heusenstamm sowie der Förderverein der MCS in die Hand genommen, um das Projekt umzusetzen. „Damit erweitern wir das Angebot für unsere Jüngsten“, freut sich Bürgermeister Steffen Ball. Mit seinem Anliegen, den Außenbereich der Schule aufzuwerten, hat der Rathauschef beim Kreis offene Türen eingerannt, wie Landrat Oliver Quilling bestätigt: „Wir hatten ohnehin vor, das Gelände zu verschönern und in Abstimmung mit der Schule und dem Förderverein neue Spielgeräte aufzustellen.“ Damit der neue Spielplatz auch in Zukunft attraktiv bleibt, wurde der Bereich weitläufig umzäunt. Doch vom neuen Areal sollen nicht nur die Schüler der MCS profitieren, auch außerhalb der Schulzeiten steht der Spielplatz für alle Kinder in Rembrücken täglich von 8 bis 20 Uhr offen. „Das ganze Projekt ist für alle Beteiligten eine Win-win-Situation“, so Quilling. (Jan Lucas Frenger)