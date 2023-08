Der Hopper fährt seit einem Jahr in Heusenstamm

Von: Joshua Bär

Teilen

Bus auf Abruf: 2,75 Fahrgäste befördert der Hopper aktuell pro Stunde. Etwa 80 Prozent der Fahrten werden von einer einzelnen Person gebucht. © stadt

Der Hopper fährt seit rund einem Jahr auch in Heusenstamm. Trotz bisher über 20 000 gebuchter Fahrten hinkt die Schlossstadt ihren Nachbarkommunen hinterher.

Heusenstamm – Er soll das bisherige ÖPNV-Angebot ergänzen und somit einen Betrag zur Verkehrswende leisten: der Hopper. Seit einem Jahr fährt der Bus auf Abruf durch die Schlossstadt. Die Stadt hat nun Bilanz gezogen – und zeigt sich zufrieden.

„Der Hopper hat sich in Heusenstamm und Rembrücken richtig gut etabliert“, resümieren Bürgermeister Steffen Ball und Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu (beide CDU). Rund 25 300 Fahrgäste beförderte der Kleinbus seit seiner Einführung am 1. August 2022 bis zum 30. Juni dieses Jahres in Heusenstamm, etwa 20 300 Fahrten wurden in diesem Zeitraum gebucht. Das geht aus den Zahlen der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF), Betreiber des Hoppers, hervor. Demnach wurden rund 80 Prozent der Buchungen von einer einzelnen Person getätigt, 68 Prozent der Fahrten ad hoc angefragt, bei knapp 32 Prozent gab es eine Vorbuchungszeit von mehr als einer halben Stunde.

Ein Erfolg sei auch die zum Service gehörige App. Demnach nutzten etwa 96 Prozent das digitale Programm für die Buchungen. Um eine Fahrt über die App zu buchen, geben die Fahrgäste den Abfahrts- und Zielort ein. Die App zeigt dann den nächstmöglichen Abfahrtsort an. Eine Buchung per Telefon ist über die Leitzentrale unter 06074 69669066 ebenfalls möglich.

Die Fahrgäste nutzten den Hopper laut der kvgOF vor allem im Anschluss an den Bahnverkehr. Der Bahnhof war laut der Auswertung daher auch das wichtigste Fahrtziel innerhalb Heusenstamms. Der Bus, mit insgesamt sechs Sitzplätzen ausgestattet, wurde aber auch für Einkaufsfahrten und für Fahrten in die Wohngebiete sowie nach Rembrücken gerufen.

Zufrieden zeigt sich auch kvgOF-Geschäftsführer Andreas Maatz: „Die Fahrgastzahlen in Heusenstamm steigen seit Start im August 2022 Monat für Monat kontinuierlich an. Allein im Monat Juni nutzten 3 700 Passagiere das On-Demand-Shuttle. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Besonders freut uns, dass Fahrgäste den Hopper innerhalb von Wohngebieten und speziell im Ortsteil Rembrücken nutzen.“

Trotz der positiven Bilanz: Bei der Auslastung ist Heusenstamm derzeit Schlusslicht innerhalb der Region Mitte, die auch Mühlheim, Obertshausen und Rödermark umfasst. Betrug die Fahrgastzahl in den anderen Kommunen des Gebietes im Schnitt 2,87 pro Stunde, liegt sie in der Schlossstadt aktuell bei 2,75.

Bürgermeister Ball und Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu sind sich sicher, „dass im Laufe der Zeit noch mehr Bürgerinnen und Bürger diesen Service für sich entdecken und nutzen werden“, denn der Hopper sei eine gute Ergänzung zum bisherigen ÖPNV-Angebot. „Der Bus auf Abruf ist unabhängig vom festen Fahrplan, ist frei von vorgegebenen Linienwegen und bringt Fahrgäste in jeden Zipfel unseres Stadtgebiets.“

Hajdu selbst habe den Hopper bisher noch nicht genutzt, „das liegt aber daran, dass ich zu Fuß oder mit dem Rad durch die Stadt fahre.“ Er habe aber nur Positives über den Bus auf Abruf gehört, versichert der Erste Stadtrat und Ordnungsdezernent.

Noch bis 2024 wird das On-Demand-Angebot durch das Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ mit insgesamt 27 Millionen Euro unterstützt, die kvgOF erhält davon in einem Teilprojekt eine Fördersumme von rund 3,6 Millionen Euro. Die Stadt Heusenstamm zahlt, wie berichtet, in diesem Jahr 110 000 Euro zusätzlich an den Kreis, ab dem 1. Januar 2024 werde der Hopper vollständig über die Kreisumlage finanziert, berichtet Hajdu. Ob das Projekt über 2024 hinaus verlängert wird, stehe noch nicht fest. jb

Infos im Internet kvgof-hopper.de/