„Möchte ich nicht mehr missen“: Hopper kommt bei Heusenstammer Fahrgästen gut an

Von: Joshua Bär

Der Hopper fährt seit August auch durch Heusenstamm. Bei den Nutzerinnen und Nutzer kommt der Kleinbus als Ergänzung zu Bus und Bahn bislang gut an.

Heusenstamm – Drei Monate verkehrt der Hopper nun als Ergänzung zu Bus und Bahn durch Heusenstamm. Der Magistrat hat große Hoffnungen in den Kleinbus gesetzt, der seit seinem Start am 1. August vor allem dort als Ersatz dienen soll, wo der ÖPNV seit dem neuen Busfahrplan seltener oder gar nicht mehr hält. Das erste Fazit von Stadt, Kreis und der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) fiel, wie berichtet, positiv aus. Und auch in den sozialen Netzwerken finden die Anwohnerinnen und Anwohner überwiegend lobende Worte.

„Ich benutze den Hopper sehr häufig und bin sehr zufrieden“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Sie ist nicht die Einzige, die das Angebot positiv bewertet. Viele Fahrgäste sind angetan von dem Service, schätzen vor allem die Zuverlässigkeit des Hoppers. Er sei immer pünktlich und bringe die Kundinnen und Kunden an das vorgesehene Ziel, loben sie den Dienst. „Ich bin begeistert“, schreibt eine Frau. Ein anderer Anwohner, der den Kleinbus mehrfach genutzt hat, meint: „Meine Erfahrungen sind sehr gut.“

Auch der Zustand des Kleinbusses kommt bei den Fahrgästen an. „Ich habe ihn zweimal benutzt. Die Autos waren blitzsauber“, schreibt eine Nutzerin. Lobend werden auch die Fahrer erwähnt, sie seien „immer höflich“.

Heusenstamm: Bürgermeister erhält „nur positive Rückmeldungen“ zum Hopper

Bürgermeister Steffen Ball habe ebenfalls „nur positive Rückmeldungen“ bekommen. Bei einem Informationsabend über das neue ÖPNV-Angebot Anfang November sei das Interesse am Hopper groß gewesen. Viele der Anwesenden wollten den Kleinbus, der bis zu sechs Personen Platz bietet, künftig nutzen. Ball dazu: „Ich denke, das ist eine zukunftsfähige Lösung für Mobilität in unserer Stadt.“ Es herrsche allerdings auch Optimierungsbedarf. So müsse die Verwaltung zusammen mit der kvgOF darüber sprechen, ob der Hopper künftig von Rembrücken aus auch die S-Bahnhaltestelle Hainhausen bedient, sagt der Rathauschef.

Fahrten buchen Der Hopper ist für Fahrten durch Heusenstamm per App und Telefon buchbar. Die App kann im Google Play Store und im Apple Store heruntergeladen werden. Danach mit der eigenen Handynummer registrieren und den per SMS zugesendeten Code eingeben. Anschließend Namen und E-Mail-Adresse angeben. Nun noch die Region auswählen (Heusenstamm liegt in der Region Mitte). Weitere Informationen unter: www.kvgof-hopper.de. Personen, die kein Smartphone besitzen, können sich im Gewerbeamt im Rathaus, Im Herrngarten 1 registrieren lassen und den Hopper im Anschluss ber einen Anruf bei der Leitzentrale unter z 06074 69669066 anfordern. jb

Die kvgOF arbeite daran, ihr Angebot weiter zu verbessern, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Aktuell komme es immer wieder vor, dass Kundinnen und Kunden den Hopper aufgrund von verspäteten S-Bahnen verpassten, da sie ihre gebuchte Fahrt nicht rechtzeitig erreichten. Das Fazit falle aber dennoch positiv aus.



Viele Fahrgäste wünschten sich außerdem Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus, „beispielsweise von Heusenstamm nach Obertshausen oder sogar bis zum Frankfurter Flughafen.“ Dies könnte bald möglich sein. Derzeit prüfe die kvgOF, ob Fahrten in andere Kommunen im Rahmen des Angebotsausbaus im Sommer 2023 angeboten werden können.

Der Hopper wird von vielen Heusenstammerinnen und Heusenstammer positiv angenommen. Seit seinem Start am 1. August sind laut kvgOF bis Ende Oktober in der Schlossstadt 2.250 Fahrten gebucht worden. © privat

Hopper in Heusenstamm: „Ist das so ähnlich wie ein Taxi?“

Dass der Kleinbus durch Heusenstamm fährt, scheinen jedoch noch nicht alle Schlossstädter zu wissen. Im Netz weisen mehrere Nutzer darauf hin, den Hopper bisher nicht genutzt oder sogar noch nie von ihm gehört zu haben: „Könnte mich bitte jemand aufklären“, heißt es da unter anderem. „Ist das so ähnlich wie ein Taxi?“, fragt eine Nutzerin. Auch, ob der Dienst ohne Smartphone genutzt werden kann und wie der Dienst bezahlt wird, wollen manche wissen. „Ich denke da an Senioren, die technisch nicht so begabt sind“, schreibt eine Frau.

Die meisten Fahrgäste sind allerdings froh, dass der Hopper ein Teil des ÖPNV-Angebots ist. „Ich bin rundum zufrieden mit dem Hopper“, schreibt eine Anwohnerin und ergänzt: „Eine tolle Sache, möchte ich nicht mehr missen.“ (Joshua Bär)