Deutsche Bahn sagt Sanierung des Bahnübergangs in Heusenstamm ab

Von: Joshua Bär

Bleibt vorerst marode: Der Bahnübergang in Heusenstamm. © Bär

Die Deutsche Bahn wird den Bahnübergang an der Frankfurter Straße in Heusenstamm trotz mehrfacher Ankündigung vorerst nicht erneuern.

Heusenstamm – Mehrfach hat die Deutsche Bahn (DB) angekündigt, den Bahnübergang an der Frankfurter Straße zu sanieren. Bereits im Dezember informierte der Konzern über die Erneuerung des Streckenabschnitts, in der vergangenen Woche teilte die für die Arbeiten zuständige DB Netz AG dann erneut mit, den Übergang vom 26. Juli bis 3. August voll zu sperren. Nun hat die DB das Projekt allerdings auf Eis gelegt.

In einem Schreiben an die Anwohner informierte die Bahn am vergangenen Dienstag darüber, dass die angedachte einwöchige Sanierung der Gleise sowie des Belages vorerst abgesagt wird. Als Grund führt der Konzern an, dass es „interne Missverständnisse bezüglich der für die Bauarbeiten notwendigen Sperrung der Strecke gab.“

Die Strecke könne in dem geplanten Zeitraum nicht voll gesperrt werden, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion mit. Weitere Details nannte die Bahn auf Nachfrage nicht. Unbeantwortet blieb auch die Frage, wieso die Sanierung zweimal angekündigt wurde, aber erst jetzt festgestellt wurde, dass eine Sperrung im geplanten Zeitraum nicht möglich ist. Auch die für das Wochenende von 15. bis 17. September geplanten Nacharbeiten sagte die Bahn ab.

Bei der Stadt zeigt man sich von dem Vorgehen enttäuscht. „Wir bedauern die Verschiebung der Bauarbeiten, sind aber im intensiven Dialog mit der Bahn, um das Projekt so zeitnah wie möglich durchzuführen“, sagt Bürgermeister Steffen Ball. Der Bahnübergang sei in keinem guten Zustand, wiederholt hätten sich Anwohner über die Qualität beklagt, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Inzwischen ist der Übergang so holprig und uneben, dass man es nicht mehr als ,Schönheitsfehler‘ bezeichnen kann.“

Die Bahn kündigte auf Nachfrage an, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen sollen. Einen genauen Termin nannte das Unternehmen derweil nicht.

Die Sanierung des Bahnübergangs ist Teil des bundesweiten DB-Investitionsprogramms „Neues Netz für Deutschland“. Bis Ende 2023 plant der bundeseigene Konzern rund 2 000 Kilometer Gleise, 1 800 Weichen, 200 Brücken und 650 Bahnhöfe zu erneuern.