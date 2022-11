Glasfaserausbau in Heusenstamm: Die Bagger kommen

Von: Joshua Bär

Der Glasfaserausbau in Heusenstamm schreitet weiter voran. Wie die GVG Glasfaser mitteilt, wird ihre Marke die ersten Anschlüsse im Dezember verlegen.

Heusenstamm – „Mit dem Startschuss vonseiten der Stadt können wir nun endlich unser Versprechen einlösen und noch in diesem Jahr mit den Tiefbauarbeiten beginnen“, teilt Martin Pfeifer, GVG-Gebietsleiter für Hessen, mit. Mit einem symbolischen Spatenstich starten die Bauarbeiten am 9. Dezember, dann rollen die Bagger an, um die Gehwege zu öffnen, berichtet berichtet GVG-Sprecher Johannes Pöhle auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir beginnen in Rembrücken, da das von uns beauftragte Tiefbauunternehmen Insyte Deutschland dort mit den Planungen an weitesten Fortgeschritten ist.“ Zudem errichtet teranet am dortigen Feuerwehrhaus eine Technikzentrale, einen sogenannten Point of Presence. Zwei weitere werden am Friedhofsparkplatz an der Frankfurter Straße sowie an der Industriestraße gegenüber dem Bowlingcenter aufgestellt.

Die GVG verkündete schon im vergangenen Jahr, den Glasfaserausbau anzugehen, knüpfte dies jedoch an die Bedingung, dass mindestens 40 Prozent der Heusenstammer Haushalte einen Vertrag mit der teranet abschließen. Die angepeilte Quote hat der Internetanbieter zwar nicht erreicht, sich aber dennoch für den Ausbau entschieden. Als Grund gab die GVG die große Unterstützung aus der Wohnungswirtschaft sowie den Zuspruch bei Ein- und Zweifamilienhäusern an. Dort habe die Abschlussquote bei mehr als 40 Prozent gelegen.

Glasfaserausbau in Heusenstamm: „Meilenstein für die Infrastruktur“

Bürgermeister Steffen Ball begrüßt den Baubeginn: „Wir freuen uns sehr, dass der Glasfaserausbau in Heusenstamm und Rembrücken nach vielen guten Gesprächen mit den Investoren nun startet – das ist ein Meilenstein für die Infrastruktur und die künftige Entwicklung unserer Stadt und für alle, die hier leben und arbeiten.“

Die Glasfaseranschlusse müssen unter die Erde gelegt werden. © dpa

Zuvor haben sich Verwaltung und GVG in einem Lastenheft über den genauen Ablauf der Bauarbeiten verständigt. Neben dem Verlauf der Trassen beinhaltet dieses auch die Bedingung der Stadt, die Gehwege nach dem Ende der Arbeiten wieder zu schließen. Dabei sollen sie mindestens die gleich Qualität haben wie zuvor, berichtet der Rathauschef.

Kreis Offenbach: GVG startet Glasfaserausbau in Heusenstamm - Telekom ebenfalls interessiert

Verwaltung und GVG informieren zudem darüber, dass das mit dem Tiefbauunternehmen Insyte bereits mit Hausbesuchen begonnen habe. Dabei werden die Anschlüsse überprüft. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen dafür in die Wohnung beziehungsweise in das Haus und werden sich hierfür im Vorfeld telefonisch ankündigen“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Hausbegehungen finden bei allen statt, die einen Anschluss bei der teranet beantragt haben. Ball mahnt die Heusenstammerinnen und Heusenstammer in diesem Zusammenhang zur Vorsichtig. „Die Mitarbeiter der Firma Insyte tragen alle Ausweise bei sich, die sie sich unbedingt zeigen lassen sollten.“ Bestehen danach weitere Zweifel, sind die Eigentümerinnen und Eigentümer angehalten, sich die Echtheit über die teranet-Hotline der Nummer 0431 80649649 bestätigen zu lassen.

Auch die Telekom ist an einem Ausbau der Glasfaser in Heusenstamm interessiert. Im April diesen Jahres verkündete das Unternehmen, die rund 11000 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgen zu wollen. Aktuell führte die Telekom mit der Stadt konstruktive Gespräche, teilten die beiden Parteien mit. Die Telekom plant den Beginn der Arbeiten für Anfang 2023. (Joshua Bär)

