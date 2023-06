Die Turnabteilung der TSV Heusenstamm strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus

Von: Joshua Bär

Strahlende Gesichter bei den TSV-Turnerinnen anlässlich der Verleihung des Prädikats Turn-Talent-Schule 2011. © Peter Back

Die Turnabteilung der TSV Heusenstamm ist seit Jahrzehnten sportlich erfolgreich. Ein Grund dafür liegt in den professionellen Strukturen der Abteilung.

Heusenstamm – Die TSV Heusenstamm begeht in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum. Vor 150 Jahren, am 15. Juni 1873, gründen 22 junge Männer in der Gaststätte „Zum Tivoli“ den Turnverein Heusenstamm (TV), Vorläufer der TSV. In loser Reihenfolge blickt unsere Redaktion auf die Geschichte der Abteilungen zurück und wirft einen Blick in die Zukunft. Zum heutigen Geburtstag blickt die Redaktion auf die größte Abteilung: die Turner.

Der Name steht für Qualität: Seit Jahrzehnten feiert die Turnabteilung der TSV große Erfolge. Ob auf Gau-Ebene, bei hessischen- oder deutschen Meisterschaften: die Turnerinnen sind vielfach auf dem Podest vertreten. Die Abteilung strahlt weit über die Stadtgrenzen hinaus. „Zu uns kommen Kinder aus vielen verschiedenen Städten“, berichtet Silvia Lampert, Leiterin der rund 800 Mitglieder umfassenden Abteilung, und selbst seit mehr als vier Jahrzehnten im Verein aktiv. Ein Grund für die Attraktivität ist das Prädikat „Turn-Talent-Schule“, das der Verein 2011 vom Deutschen Turnerbund verliehen bekommen hat.

Ein Jahr später wird die Sportstätte am Martinsee dann auch noch als „Leistungszentrum Kunstturnen Frauen“ ausgezeichnet. Ein weiteres Faustpfand sind die professionellen Strukturen: An fünf Tagen in der Woche bilden die ehemaligen Profis Dan Burinca und Camelia Neagu die Mädchen an Barren, Schwebebalken oder auf dem Boden aus. Simone Möller ist verantwortlich für die Landesligamannschaft. Jungs sucht man in der Halle allerdings vergeblich, aktuell turnen bei der TSV ausschließlich Mädchen.

Das war zur Gründungszeit der TSV noch anders: Damals bestand der Verein überwiegend aus Männern. Und auch einer der berühmsteten Sportler, der die Farben der TSV trug, turnte für die Herren: Willi Jaschek, der bei den Olympischen Spielen in Mexiko 1968 seine Übung trotz Verletzung weiterturnte und dafür mit der Bronzemedaille belohnt wurde, ist noch heute in der Turnwelt ein fester Begriff. Den Verein hat Jaschek allerdings schon vor Jahren im Streit verlassen.

Die TSV sammelt davon unbeeindruckt weiter fleißig Medaillen. Beim Pokalfinale der Mannschaftsmeisterschaften des Turngaus Offenbach-Hanau 2018 sichern sich gleich vier TSV-Teams den Titel. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften sind die Turnerinnen ebenfalls erfolgreich. 2020 sichert sich Nancy Ceynowa Bronze am Balken, zwei Jahre später erreicht Kira Jung ebenfalls den dritten Rang. Und auch bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Dortmund, die am kommenden Wochenende starten, kämpfen drei TSV-Turnerinnen um Medaillen.

Die Abteilung ist aber nicht nur in ihrer Kernsportart erfolgreich, auch die Cheerleadergruppe Patriots, seit 2013 in bei den Turnern zuhause, füllen den Trophäenschrank. Im April diesen Jahres sicherte sich das „Senior-limited- Coed-Level-5-Team“ bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf den Titel. Nächstes Jahr stehen dann die internationalen Meisterschaften in den USA an.

Neben dem Leistungssport ist auch der Amateurbereich ein wichtiges Standbein: „Ohne den Breitensport könnten wir nicht leben“, betont Lampert. Fitness, Gymnastik, Rehasport, Yoga, Volleyball oder Erwachsenenturnen – die Angebote sind vielfältig. „Alleine unsere Fitnesskurse nutzen rund 350 Erwachsene.“ Für ihre Angebote sucht die Abteilung derzeit neue Trainerinnen und Trainer, und auch ein Freiwilliges Soziales Jahr kann bei der Abteilung absolviert werden.

Infos im Internet tsv-heusenstamm-turnen.de