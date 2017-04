Ehefrau im Streit getötet: Hammer sichergestellt

Heusenstamm - Der 55 Jahre alte Heusenstammer, der sich am Montag der Polizei gestellt hat, nachdem er seine 53 Jahre alte Frau getötet hatte (wir berichteten), sitzt im Gefängnis. Ein Richter hat gestern Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag gegen ihn erlassen. Von Claudia Bechthold

Eine schreckliche Entdeckung mussten Beamte der Polizeistation am Frankfurter Weg machen. Gegen 15 Uhr am Montag war ein 55 Jahre alter Mann bei ihnen erschienen und hatte angegeben, seine Frau getötet zu haben. Die Polizisten folgten ihm in seine nahegelegene Wohnung in einem der Hochhäuser am Frankfurter Weg. Im Wohnzimmer des Appartements fanden sie dann die Leiche der 53 Jahre alten Ehefrau.

Nach der Obduktion steht fest, dass die Frau durch „stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf“ gestorben ist. Alexander Homm, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Offenbach, bestätigte gestern auf Anfrage, dass der Leichnam mehrere stumpfe Verletzungen am Kopf sowie Verletzungen am Hals aufweise. Die Male am Hals könnten durch Würgen, aber auch auf andere Weise entstanden sein, sagte Alexander Homm.

Als Tatwaffe komme ein Hammer infrage, der in der ehemals gemeinsamen Wohnung des Ehepaares habe sichergestellt werden können, hieß es gestern in einer gemeinsamen Sondermeldung der Staatsanwaltschaft sowie der Offenbacher Polizei.

Das Paar hatte sich offensichtlich getrennt, darüber sei es am Montagmittag zu Streitigkeiten gekommen, berichten die Behörden weiter. Gerüchte, wonach die 53-Jährige einen Freund gehabt habe, worauf ihr Mann mit Eifersucht reagiert hat, mochte Staatsanwalt Homm gestern nicht bestätigen: Da der Tatverdächtige keine Aussage mehr gemacht habe, müsse das Motiv für die Tat jetzt erst einmal in aller Ruhe ermittelt werden.

Die Tat selbst sei vermutlich zwei oder drei Stunden vor dem Erscheinen des Rentners bei der Polizei passiert, hieß es gestern noch. Die Nachricht von der Bluttat verbreitete sich am Montag in Windeseile in der Schlossstadt. „Wer ist das Opfer?“, lautete die am häufigsten gestellte Frage. In einer Kommune wie Heusenstamm kennt man schließlich viele Menschen.

Das Ehepaar lebte offensichtlich schon mehrere Jahre am Frankfurter Weg. Ob es gemeinsame Kinder gibt, vermochte Staatsanwalt Alexander Homm gestern nicht zu sagen. Das 53 Jahre alte Opfer war von Beruf offensichtlich Arzthelferin.

