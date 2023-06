Karate bei der TSV Heusenstamm: „Ein Kampf gegen sich selbst“

Von: Joshua Bär

Volltreffer: Karateka Sandra Sachs zeigt unserem Redakteur Joshua Bär beim Training in der Turnhalle der Adolf-Reichwein-Schule, wie ein Yoko-Geri, ein seitlicher Fußtritt in den Bauch, richtig ausgeführt wird. © bär

Die Karateka der TSV Heusenstamm streben in ihrem Training nach der Symbiose von Körper und Geist.

Heusenstamm – Die TSV Heusenstamm begeht in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum: Vor 150 Jahren, am 15. Juni 1873, gründen 22 junge Männer in der Gaststätte „Zum Tivoli“ den Turnverein Heusenstamm (TV), Vorläufer der TSV. In loser Reihenfolge blickt unsere Redaktion auf die Geschichte der Abteilungen zurück und wirft einen Blick in die Zukunft. Diesmal beschäftigt sich die Redaktion mit der hohen Kunst des Karate-Sports.

Hoch konzentriert stehen die sechs Karateka in zwei Dreierreihen vor TSV-Cheftrainer Steffen Klemenz. Das rechte Bein ist nach hinten gestreckt, der Fuß um fast 90 Grad so gedreht, dass die Zehen nach außen zeigen. Das linke Bein haben die Schüler nach vorne angewinkelt. Auch die Arme und Hände sind der Grundtechnik entsprechend positioniert. Die rechte Hand schmiegt sich an die Hüfte. Der linke Arm ist auf Brusthöhe nach vorne durchgestreckt. Mehrere Sekunden lässt Klemenz seine Schüler in dieser Position verharren, dann gibt er das Kommando. Einen Wimpernschlag später stehen die Karateka ihrem Lehrer in gespiegelter Haltung gegenüber. Nun ist das rechte Bein nach hinten angewinkelt, schmiegt sich die linke Hand an die Hüfte. Für Ungeübte eine fast unmöglich exakt auszuführende Übung. Denn der Sport sei kein wildes Rumgefuchtel mit unverständlichen Rufen, wie es sich manche vorstellen: „Karate besteht aus komplexen Bewegungen, die kann man nicht in kurzer Zeit lernen“, sagt Klemenz. Mehr als vier Jahrzehnte betreibt der 55-Jährige den Kampfsport nun schon.

Noch etwas länger, in diesem Jahr sind es genau 50 Jahre, bietet die TSV Heusenstamm Karate an. Zunächst zusammen mit der verwandten Kampfkunst Judo, ab 1975 dann als eigenen Abteilung. Zunächst perfektionieren die Karateka ihre Techniken in der Otto-Hahn-Schule. Seit 1976 ist ihr Dojo, wie die Trainingsräume beim Karate genannt werden, die Turnhalle der Adolf-Reichwein-Schule.

Erlernt wird dort die moderne Form der Selbstverteidigung, Shokotan. Entwickelt hat sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Japaner Gichin Funakoshi. Ein Foto des Großmeisters hängt bei jedem Training in einer der Hallen-Tore. Seinen Ursprung hat der Sport aber nicht in Japan, sondern in China. Erste Spuren finden sich dort um das Jahr 500 nach Christus. Da die einfachen chinesischen Soldaten keine Waffen tragen durften, brachten sie sich gymnastische Übungen bei, die zur Selbstverteidigung dienten. Daher stammt auch der Name Karate: Kara, was übersetzt leer bedeutet, und te, Hand. Mit dem angehängten Wort Do, zu deutsch Weg, ergibt sich die Bedeutung: „Der Weg der leeren Hand“. „Da die Soldaten ohne Waffen kämpfen mussten, war ihre Hand praktisch leer“, erläutert Klemenz.

Drei Säulen geben den Weg vor: Zunächst gilt es, die Grundtechniken, die Kihon zu beherrschen. Die Schüler lernen hierbei zu Blocken, Schlagen oder Treten. Das Ziel ist dabei stets, den Gegner zu besiegen.

Die zweite Säule ist das Kata. Bei dieser Übungsform werden die erlernten Techniken aneinandergereiht. So kann auf einem Block mit den Beinen ein präziser Schlag mit den Armen folgen. Zwar kann die Technik auch in einem realen Kampf eingesetzt werden, beim Kata besiegen die Karateka aber einen imaginären Gegner.

Dies ändert sich bei der dritten Säule, dem Kumite. Dort dürfen die Karateka in Partnerübungen zeigen, was sie gelernt haben. Unter das Kumite fällt auch der Wettkampf. Der spielt allerdings eine eher untergeordnete Rolle. Klemenz: „Vielleicht zehn Prozent der Karateka nehmen an Wettkämpfen teil.“ Es sei eher eine westliche Tradition, sich mit Gegnern messen zu wollen. Karate sei zuerst aber „ein Kampf gegen sich selbst.“ Auf der Suche nach der Symbiose von Körper und Geist müsse er seine Technik immer weiter perfektionieren. „Kein Karateka würde sagen, er kann Karate, es ist ein Weg, den man immer weiter geht“, sagt der Cheftrainer. (Joshua Bär)

Weitere Infos Ein Lehrgang mit dem Japaner Anki Takahashi (9. Dan) findet vom 15. bis 17. September in der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Schule statt. Die Kosten betragen für Erwachsene 50 Euro, Kinder bis 13 zahlen 40 Euro. Eine Voranmeldung erfolgt per Mail an info@jka-karate.de.