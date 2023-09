Ein Tag in der Heusenstammer Kläranlage

Von: Joshua Bär

Teilen

Im Labor der Kläranlage wird das Wasser aus den Becken auf die vorgeschriebenen Grenzwerte untersucht. Redakteur Joshua Bär testet, ob der Nitritgehalt im erlaubten Rahmen liegt. © p

Bei einem Besuch in der Heusenstammer Kläranlage stellt Redakteur Joshua Bär fest, wie vielfältig der Job dort ist.

Heusenstamm – Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig: Eine Mischung aus Metall, nassem Papier und Bahnhofstoilette steigt einem beim Betreten der kleinen Halle auf der Heusenstammer Kläranlage in die Nase. „Wir hatten schon Besucher, die haben getönt, sie ertragen das, und sind nach einer Sekunde wieder raus“, berichtet Mitarbeiter Oliver Winter. Doch der Geruch ist das eine. Dazu kommt ein permanentes Dröhnen der Maschinen. Der Rechen, die erste große Reinigungsmaschine, filtert benutztes Klopapier, Feuchttücher und Fäkalien mit Hilfe von hunderten kleinen Metallstäben aus dem Abwasser und transportiert sie Stufe für Stufe nach oben. In dem durch das Glas gebrochenen Sonnenlicht schimmern kleine Kotstücke wie Goldnuggets. Auf dem Gipfel angekommen, wird das „Rechengut“ von einer Bürste abgestreift und über zwei Schnecken – um sich selbst drehende Stahlkonstruktionen – geführt, gepresst und landet schließlich in einem Baucontainer. Es ist die erste Station, in der die Ausscheidungen der Heusenstammer aus dem Abwasser gefiltert werden – und beileibe nicht die letzte.

Kläranlagen genießen nicht den besten Ruf. Viele rümpfen die Nase, wenn Oliver Winter berichtet, wo er arbeitet. Dabei ist sein Beruf so vielfältig wie nur wenige in diesem Land. Seit 28 Jahren ist Winter einer der „Männer für alles“ auf der Anlage. Er sorgt dafür, dass die Sonden richtig messen oder die Maschinen ordentlich gewartet werden. Selbst im Labor darf er ran, allerdings als Urlaubsvertretung.

Den Rechen zu reinigen, gehört ebenfalls zu seinen Aufgaben. In den Stäben verfangen sich aber nicht nur Ausscheidungen oder Papier. „Die Menschen schmeißen alles in die Toilette, wir haben auch schon Würstchen und ganze Kartoffeln entdeckt.“

Der Rechen muss sauber sein. Dort wird der gröbste Schmutz aus dem Abwasser gefiltert. © Bär, Joshua

Damit die Maschine ordentlich arbeitet, befreit sie Winter regelmäßig von Ablagerungen. Einmal am Tag kommt der große Gartenschlauch zum Einsatz. Der Wasserdruck beim Aufdrehen ist ungewohnt, da sind ein fester Griff und ein sicherer Stand unabdingbar. „Oben anfangen und dann über jede Stufe nach unten gehen“, ruft Winter in das Dröhnen hinein. Lücke für Lücke spült das Wasser festsitzende Reste heraus – die weißbraunen Stücke fallen zurück ins Wasser, wo sie erneut den Weg nach oben antreten. „Jetzt noch den Rand abspülen“, sagt er.

Nachdem das Abwasser durch den Rechen von den groben Stoffen befreit ist, läuft es in den „Sandfang“. Dort setzt sich der Sand am Boden ab und wird ebenfalls über Schnecken durch ein Rohr in einen Container geführt. Wie nährstoffreich der Sand ist, lässt sich gut an den Pflanzen beobachten, die aus den feinen Körnern herauswachsen. Teilweise sind sie schon so lang wie ein Unterarm.

Der gesamte Klärprozess findet zum großen Teil an der frischen Luft statt. Ein tiefer Atemzug genügt, um den Ammoniumgeruch aus der Nase zu bekommen. Neben der Station liegt das Vorklärbecken. Dort setzt sich Schlamm aus dem Kanalwasser ab. Mit einem beckenbreiten Schieber wird der abgesenkte Schlamm vom Beckenboden abgeschabt und in einen unter Wasser gelegenen Trichter eingeführt.

Von dort wird er in ein gegenüberliegendes Becken geleitet. Die darin schwimmende zähflüssige Masse erinnert ein bisschen an dunklen Schokoladenpudding. „In den Becken sind die gesamten Ausscheidungen aus Heusenstamm und Rembrücken drin“, sagt Winter. Und ein Rest Wasser.

Den Blick nach vorn gerichtet, sieht man eines der Belebungsbecken, in das Sauerstoff zugeführt wird, damit die darin lebenden Bakterien ihre Arbeit aufnehmen. Ulrike Schwarz hat auf der darüber führenden Brücke sechs zwei Liter fassende Plastikbehälter abgestellt, in die sie verschiedene Proben abfüllt. Daneben lehnt ein etwa zwei Meter langer Stab gegen ein Geländer. An dessen Ende ist ein Messbecher befestigt.

„Den Becher zweimal vollmachen und in die Flasche füllen“, bittet Schwarz. Das ist gar nicht so leicht, denn die Strömung im Belebungsbecken zieht den wackelnden Messbesser beim Eintritt ins Wasser vom Körper weg. Die braune Brühe in den Plastikbehälter zu füllen, erfordert angesichts des langen Stabes ebenfalls Übung.

Die Proben bringt Schwarz ins Labor im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Der Raum sieht genauso aus, wie man sich ein Labor vorstellt. Das strahlende Weiß der Möbel und Fliesen blendet fast. Auf den Regalen und Schränken stehen Flaschen, Reagenzien, Messbecher und Tester ordentlich griffbereit. Auf einer freien Arbeitsfläche stellt Schwarz einen runden Messkolben und mischt darin einen halben Liter des Wassers aus dem Belebungsbecken mit 500 Milliliter Wasser aus dem Ablaufbecken. Nun heißt es warten, bis sich der Schlamm abgesetzt hat, denn Schwarz will wissen, ob er die nötige Konsistenz hat.

In dem Belebtschlamm wohnen die „wichtigsten Mitarbeiter“ der Anlage, wie Schwarz die Bakterien nennt. Sie sind hauptverantwortlich dafür, dass das Wasser gereinigt wird. Schwarz hat einen eigenen Hefter mit all den Tierchen, hunderte der kleinen Lebewesen sind darin abgebildet. Auf ihrem Schreibtisch liegen mehrere etwa DIN A3 große Zettel, auf denen sie Dutzende Messwerte einträgt. Dazu gehört auch der Nitrit- oder Ammoniumstickstoffgehalt. Letzterer darf bei maximal drei Milligramm pro Liter liegen, erläutert Schwarz.

Der Nitritgehalt wird in einem Photometer bestimmt. Mit Schutzbrille und Kittel ausgestattet, gilt es, zwei Milliliter einer Lösung, die mit Zitronensäure versetzt ist, mittels Pipette in eine Küvette zu füllen. Der erste Versuch klappt nicht wie gewünscht, doch beim zweiten Mal ist die passende Menge umgefüllt. Die Probe kommt anschließend in den Photometer. Dann heißt es: Stoppuhr an und zehn Minuten warten. „Der Wert darf zwischen 0,015 und 0,6 Milligramm pro Liter betragen“, erläutert Schwarz. Wird er innerhalb der Vorgaben liegen?

Das Piepen der Uhr lenkt die Aufmerksamkeit zurück auf den Photometer. 0,010mg/l zeigt er an, also deutlich unter den Vorgaben. Schwarz trägt den Wert auf einem der Zettel ein. „Wir nehmen heute alle zwei Stunden eine Probe“, erläutert sie.

Proben aus den Belebungsbecken zu entnehmen, gehört ebenso zu den Aufgaben in der Anlage. © Bär, Joshua

Gemessen wird auch außerhalb des Labors, zum Beispiel im sogenannten Schneckenhaus, das seinen Namen den davor laufenden Schnecken verdankt. An der dortigen Phosphor-Messstation kontrolliert Stefan Altheimer gerade die Werte, denn auch der Phosphor muss aus dem Abwasser gelöst werden. Das geschieht in den Nachklärbecken. Mittels Eisen-III-Salzen, die sich mit dem Phosphor verbinden, sinkt dieser als Gemisch zu Boden, und wird Anlage zurückgeführt. Um die Grenzwerte einzuhalten, müsse die Anlage Chemikalien verwenden, sagt Altheimer. Die Nachklärbecken sind die letzte Station der Klärung. Dort hat das Wasser bereits eine Sichttiefe von 1,70 Meter, wie Oliver Winter mittels eines Fischkeschers mit aufgeklebtem Maßband zeigt. Aus den runden Becken wird das Abwasser in die Bieber geleitet.

An deren Zulauf lehnt sich Winter an ein Tor und schaut ins Wasser. Trinken würde er es nicht, aber wie gut die Qualität ist, beweisen die kleinen Fische, die sich in ihrem neuen Lebensraum wohlfühlen. „Wenn du das siehst, dann weißt du, wie gut deine Arbeit ist.“