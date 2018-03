Energiespartage Bad und Heizung starten in Heusenstamm

Stichworte sind Solarthermie, Photovoltaik mit und ohne Speicher, Brennwerttechnik, Blockheizkraftanlage, Pelletkessel, Energiesparpumpe und Regelungstechnik. Da ist guter Rat willkommen und nicht teuer, da sich der Einsatz moderner Heizsysteme oder deren Umstellung in aller Regel lohnt.

+ Willibald Berg ist Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik. © Privat

Wer darüber mehr wissen will, der ist bei der Sonderschau Energiespartage Bad und Heizung in der Heusenstammer Sport- und Kulturhalle Martinsee an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr bestens aufgehoben. Dort informiert die Offenbacher Innung für Sanitär- und Heizungstechnik auch über Badmodernisierung mit dem Augenmerk auf der Barrierefreiheit sowie über zinsgünstige Förderung aller Bau- und Modernisierungsmaßnahmen. Aus Anlass der Sonderschau stellte sich Innungsobermeister Willibald Berg den Fragen von Frank Pröse.