Erasmus-Schule zieht 2024 auf den Heusenstammer Campus

Von: Joshua Bär

Die Erasmus-Schule soll zum Schuljahr 2024/25 im hinteren Teil des Gebäudes D (links, grün-braunes Dach) auf dem Campus-Gelände ihren Betrieb aufnehmen. Bis zu 380 Kinder und Jugendliche können dort unterrichtet werden. © häsler

Am Campus in Heusenstamm entsteht ein neues Bildungsangebot. Die Erasmus-Stadtschule aus Frankfurt zieht im kommenden Jahr mit ihrem Gymnasium an die Jahnstraße. Am vergangenen Dienstag haben der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Träger der Erasmus-Stadtschule, und der Eigentümer des Gebäudes, die Allegron-Gruppe, den Mietvertrag unterzeichnet.

Heusenstamm – Rund 200 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13 werden ab dem Schuljahr 2024/25 im hinteren Teil des Gebäudes D Deutsch, Mathe oder Physik pauken. Das Erasmus-Gymnasium ist eine private Ganztagsschule, die sich durch ihren trilingualen Schwerpunkt auszeichnet. Neben Deutsch büffeln die Kinder und Jugendlichen ab der fünften Klasse auch Englisch und Spanisch, wahlweise kommen noch Französisch oder Latein hinzu.

Das Gymnasium, derzeit noch in der Sonnemannstraße im Frankfurter Ostend beheimatet, habe auf dem Campus den passenden Platz für das Schulkonzept gefunden, wie Matz Mattern, Landesgeschäftsführer des ASB Hessen, dem Träger der Erasmus-Schule, erläutert: „Wir finden dort ausreichend große Klassen sowie Fachräume für Physik, Chemie Biologie und einen Medienraum vor. Zudem haben wir eine Turnhalle und einen großen Schulhof mit viel Grünfläche“. Auch die Nähe zum Schwimmbad sowie zum Bus- und S-Bahnhof seien Gründe, warum man sich für den Umzug nach Heusenstamm entschieden habe. Ein weiterer Pluspunkt: Das Gebäude sei durchgängig barrierefrei, das erleichtere die Inklusion.

Zudem könne sich die Schule auf dem Campus vergrößern. Derzeit werden die Kinder und Jugendlichen in zwölf Klassen unterrichtet. Ausgelegt sei die zweizügige Schule für maximal 18 Klassen, informiert Leiterin Gerlinde Herd-Huber. Auf dem Campus-Gelände könnten demnach bis zu 380 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Matz Mattern schwärmt zudem von der Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Campus und der Stadt. „Wir haben uns vom ersten Tag an willkommen gefühlt und sind mit offenen Armen empfangen worden.“

Bürgermeister Steffen Ball freut sich ebenfalls über den Umzug des Erasmus-Gymnasiums in die Schlossstadt. Zugleich lobt er den ASB und die Allegron-Gruppe für die Zusammenarbeit. „Ich bin nun wirklich mehr als froh und dankbar, dass durch das gemeinschaftliche Wirken ab dem Schuljahr 2024/25 das trilinguale Erasmus-Gymnasium seinen Unterricht im Bildungscampus Heusenstamm aufnehmen wird.“

Das Gymnasium wird nicht die letzte Schule sein, die sich an der Jahnstraße ansiedelt. Zum Schuljahr 2025/26 plant der ASB eine Dependance der Frankfurter Erasmus-Grundschule auf dem Campus-Gelände. Im kommenden Frühjahr soll außerdem, wie berichtet, eine Kita der ASB-Lehrerkooperative auf dem Gelände fertig sein.

Zu einer Besichtigung des Geländes lädt die Erasmus-Schule für Samstag, 8. Juli, 11 bis 14 Uhr, auf das Campus-Gelände (Jahnstraße 64) ein.