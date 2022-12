Erfolgreiche Premiere unter Strommasten

Auf große Resonanz stieß der erstmals angebotene Weihnachtsbaum-Einschlag unweit des Patershäuser Hofguts. © prochnow

Premiere im Heusenstammer Wald südöstlich vom Hofgut Patershausen: Bürgerinnen und Bürger konnten sich am Samstag ihren Christbaum selbst schlagen.

Heusenstamm – Die ersten kamen aus Rembrücken und standen schon eine Viertelstunde vor der Öffnung am Drahtzaun. Innerhalb der ersten 60 Minuten rückten 40 Teams mit Beilen und Sägen den Nordmann-Tannen zu Leibe.

Premiere im Heusenstammer Wald südöstlich vom Hofgut Patershausen! Bürgerinnen und Bürger konnten sich am Samstag ihren Christbaum selbst schlagen. Am Zugang züngelten Flammen in einer schmiedeeisernen Schale, irgendjemand hat Glühwein gewärmt und Förster Michael Kobras misst und zählt die Nadelträger.

Die Preise reichen von 20 Euro für ein Modell bis ein Meter Höhe und 60 Euro für Exemplare ab drei Meter. Viel weiter dürfen sich die 700 bis 800 Bäume, die an dieser Stelle eigens für den Verkauf gepflanzt worden waren, nicht gen Himmel recken, denn über ihren Spitzen verläuft eine Hochspannungsleitung. Mit Spannung verfolgte auch Bürgermeister Steffen Ball die große Resonanz auf diese Premiere, die nach einer Wiederholung ruft. Zumal de Aktion durchaus auch nachhaltig ist, da die Fläche unterhalb der Hochspannungsleitung anders nicht genutzt werden kann. (m)