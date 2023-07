„Es ging wirklich zügig“: Evakuierung in Heusenstamm nach Bombenfund ohne Zwischenfälle

Von: Joshua Bär

Teilen

Da im Offenbacher Wald eine Weltkriegsbombe gesprengt wird, müssen rund 1300 Anwohner des Heusenstammer Quartiers Bastenwald ihr Heim vorübergehend verlassen.

Heusenstamm – Rund fünf Stunden herrscht Ungewissheit, dann steht fest: Da die 250-Kilo-Bombe gesprengt werden muss, die Spaziergänger am Sonntag in der Nähe der Gaststätte Wildhof gefunden haben, sind rund 1300 Menschen im Quartier Bastenwald aufgerufen, ihr Heim zu verlassen.

Um sechs Uhr am Montagmorgen ruft Bürgermeister Steffen Ball seinen Verwaltungsstab im Rathaus zusammen, am Vormittag bezieht dieser dann im Feuerwehrhaus an der Rembrücker Straße Stellung. Dort besprechen Vertreter der Stadt, der örtlichen Feuerwehr und des Kreises sowie der Polizei die Lage, gehen den Ablauf eines möglichen Einsatzes durch. „Wir waren schnell handlungsfähig“, berichtet Ball.

Das liegt auch an der Vorarbeit, die die Beteiligten geleistet haben. Die Pläne für eine Evakuierung erarbeitete der städtische Verwaltungsstab schon im Rahmen der „Gasmangellage“, zudem haben Polizei und Stadt frühzeitig von dem Blindgänger erfahren. „Wir sind bereits am Sonntag über den Bombenfund informiert worden“, berichtet Marc Heinl, Leiter der Polizeistation in Heusenstamm. Er ist als Vermittler permanent mit seinen Kollegen am Ort verbunden. Mehr als 50 Wehrkräfte aus Heusenstamm und Rembrücken, 55 Beamte der Polizeistation Heusenstamm, des Kreises Offenbach sowie des Main-Kinzig-Kreises, 80 Rettungskräfte und 20 städtische Mitarbeiter sind an dem Einsatz beteiligt.

Am Zentrum Martinsee nehmen Mitarbeiter der Stadt und der Rettungsdienste die Menschen in Empfang. © stadt heusenstamm

Bürger bei Evakuierung von Heusenstamm „sehr diszipliniert“

Gegen 11 Uhr erfolgt die Nachricht: Die Bombe muss gesprengt werden, sämtliche Bewohner der betroffenen Straßen Zeisigweg, Lerchenweg, Finkenstraße, Ostpreußenstraße, Karlsbader- sowie Ostpreußen Straße evakuiert werden. Die Koordinierung übernimmt Rathauschef Ball. Am Zentrum Martinsee richten Rettungsdienste Plätze für rund 500 Menschen her, stellen Speisen und Getränke bereit. „Dort haben wir auch einen eigenen Bereich für Liegendtransporte eingerichtet“, informiert Ball. Die Feuerwehr stellt zudem zwei Fahrzeuge für den Ernstfall bereit.

Um 14 Uhr startet die Evakuierung. Mit mehreren Einsatzwagen fährt die Polizei, federführend für die Räumung, unterstützt durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr durch die Straßen, informieren über Lautsprecher, dass die Anwohner das Gebiet verlassen müssen.

„Die Bürgerinnen und Bürger waren sehr diszipliniert“, resümiert Stadtbrandinspektor Eric Fröhlich. Die Evakuierung sei ohne große Zwischenfälle abgelaufen. Nur zwei Personen habe die Polizei mit Nachdruck auffordern müssen, ihr Heim zu verlassen. „Es ging wirklich zügig, das hat mich schon etwas überrascht“, zieht Marc Heinl ein positives Fazit. Das sei aber auch dem Umstand geschuldet, dass ein Großteil der Anwohner zu dieser Zeit auf der Arbeit gewesen sei und somit nicht evakuiert werden musste.

Lob für Rewe-Inhaber aus Heusenstamm

Von der nahe gelegenen Bäckerei Viola bringen Busse die Bürger ins Zentrum Martinsee, darunter auch diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind. Zudem müssen einige Anwohner in Liegendtransporten an die Martinseestraße gebracht werden. „Alle wurden anschließend auch wieder nach Hause gefahren“, informiert Heinl. Rund 60 Personen werden an diesem Tag in der großen Halle versorgt.

Einen besonderen Dank richten Stadt, Polizei und Feuerwehr auch an Rewe-Inhaber Sedat Tekin und Sultan Alsharo. Die beiden Heusenstammer haben die Anweisungen auf Türkisch und arabisch durchgesagt und so auch die aus dieser Regionen stammenden Anwohner erreicht. „Das hat uns wirklich sehr geholfen“, lobt Marc Heinl.

Mit ihren Durchsagen auf türkisch und arabisch helfen Rewe-Inhaber Sedat Tekin (von links) und Sultan Alsharo dabei, auch Anwohner aus diesem Teil der Welt über die Evakuierung zu informieren. © stadt heusenstamm

Gegen 16.40 Uhr ist das Gebiet geräumt. Etwa eine Stunde später ist alles überstanden, die Bombe erfolgreich entschärft. Die Bewohner dürfen wieder nach Hause. (Joshua Bär)