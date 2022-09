Förderschule gibt interessante Einblicke

Das Knoten von Luftballonfiguren war einer der „Renner“ beim traditionellen Sommerfest der Schule am Goldberg, das am Samstag sehr gut besucht war. © Prochnow

Eine Piratin mit artistischen Talenten und ein Lehrer mit Trommeln begeisterten Mädchen und Jungen der Schule am Goldberg. Die Förderschule feierte am Samstag ein Schulfest, bereitete ihren Schützlingen viel Freude und den Gästen interessante Einblicke in Angebote und Arbeitsweise des pädagogischen Personals.

Heusenstamm - Schulleiterin Manuela Klein persönlich führte Gruppen durch die Räume, die je nach den Behinderungen der Schülerinnen und Schüler mit umfassenden Hilfsmitteln ausgestattet sind. Etwa acht Kinder oder Jugendliche werden von drei bis fünf Lehrkräften und Sozialarbeitern im Team betreut, hinzukommen junge Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leisten, und Teilhabe-Assistenten, die ein schwer behindertes Kind betreuen.

95 Mädchen und Jungen werden in zwölf Gruppen von 31 Lehrkräften an der Schule am Goldberg unterrichtet, zudem ist eine kooperative Klasse an der Dietzenbacher Ernst-Reuter-Schule untergebracht. (Von Michael Prochnow)