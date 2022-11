Froschkönig auf Serbisch

Von: Joshua Bär

Pippi Langstrumpf in der Originalversion liest Björn Lauer in der 2b an der Otto-Hahn-Schule vor. © bär

Gebannt lauschen die Zweitklässler an der Otto-Hahn-Schule (OHS) der Stimme von Ana Kovacevic. Verstehen können die Kinder von dem, was sie hören, aber nur wenig.

Heusenstamm – Zwar kennen alle das Märchen vom Froschkönig, Kovacevic liest es den Jungen und Mädchen allerdings in ihrer Muttersprache vor – auf Serbisch.

Zum gestrigen bundesweiten Vorlesetag hat die Otto-Hahn-Schule eine Reihe von Vorleserinnen und Vorlesern an die Philipp-Reis-Straße eingeladen. Sie alle haben den Schülerinnen und Schülern eine selbstausgesuchte Geschichte mitgebracht. Dabei tragen sie in den einzelnen Klassenzimmern die klassischen Märchen wie den Froschkönig, aber auch neue Geschichten, wie „Die Kackwurstfabrik“ auch in anderen Sprachen vor. „Ich finde es schön, dass die Kinder unterschiedliche Sprachen hören“, sagt Schulleiterin Christine Lang. Die Otto-Hahn-Schule beteiligt sich seit Jahren am Vorlesetag. Lang: „Das ist ein Steckenpferd unserer Schule. Die Kinder genießen es, wenn man ihnen vorliest.“

Marta Rey, Lehrerin an der OHS, hat den Jungen und Mädchen der 1b die Geschichte der Raupe Nimmersatt mitgebracht. Allerdings nicht auf Deutsch, sondern auf Spanisch. Nachdem sie die letzte Seite zugeklappt hat, will sie von den Kindern, wissen, welche Wörter sie verstanden haben. „Was heißt Luna?“, fragt sie. „Mond“ kommt sofort aus vielen Kehlen. „Und wie nennt man die Sonne auf Spanisch?“ „Sol“, weiß ein Schüler. Rey klappt die Seiten wieder auf und übersetzt jedes Obststück, dass die Raupe während ihrer Wandlung zum Schmetterling verspeist hat. „Manzana heißt Apfel“ erklärt Rey. Raupe heißt auf Spanisch übrigens Oruga.

„Ich finde es sehr wichtig, seinen Kindern vorzulesen“, meint die Lehrerin. Sie selbst lese ihren beiden Töchtern auch vor. „Meine Jüngste mag es sehr, die ältere liest inzwischen lieber selbst.“ Die Familie leihe sich daher oft auch Bücher aus.

Auch die Töchter von Ana Kovacevic hören ihrer Mutter gerne beim Lesen zu. „Ich finde es sehr wichtig, den Kindern vorzulesen, aber auch selbst zu lesen.“ Seit sie vor zehn Jahren nach Deutschland kam, habe sie die Sprache auch mit Hilfe von Büchern gelernt. „Lesen ist viel besser als ein Wörterbuch“, meint die Juristin.

Am Ende der Lesung dürfen dann auch die Kinder der 2b die serbischen Begriffe für Prinz oder Frosch lernen. Die Wörter aus der fremden Sprache sind allerdings nicht das Einzige, was die Jungen und Mädchen aus der Vorlesestunde mitnehmen. „Wenn jemand mir hilft, dann muss ich auch ihm helfen“, fasst ein Mädchen das Grimmsche Märchen zusammen. Auch die zweite Moral hat sich bei allen eingebrannt. „Was du versprochen hast, das musst du auch halten“

Björn Lauer, stellvertretender Leiter eines Verlages, hat sich für die Schülerinnen und Schülern der 2b eine schwedische Originalausgabe von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf ausgesucht. „Das ist eine Ausgabe aus den 1940er Jahren, die habe ich von meiner Tante bekommen.“ Vorlesen ist bei ihm zuhause ein festes Ritual. „Ich lese meiner Frau vor. Wir haben zusammen quasi die gesamte Weltliteratur erlebt.“ Manche Bücher würden durch das Vorlesen sogar besser, meint Lauer. „Don Quijote allein zu lesen, ist fast eine Qual, aber das Buch vorzulesen, macht richtig Spaß.“

Astrid Kopp, Vorsitzende des Elternbeirats der Schule, ist begeistert, dass sich so viele Vorlesende gefunden haben: „Ich empfinde es als großen Gewinn für die Schüler der Otto-Hahn-Schule, dass wir den Internationalen Vorlesetag nach zwei Jahren Pandemiepause wieder veranstalten können. Studien zeigen ja leider, dass Kindern in Deutschland immer weniger vorgelesen wird. Umso toller ist es, dass sich Eltern und engagierte Bürger die Zeit genommen haben, in den Klassen vorzulesen.“ (Joshua Bär)