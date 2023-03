Für fünf Mark zur Jugendfeuerwehr

PORTRÄT Norbert Herdt wechselt nach 15 Jahren als Wehrführer zurück in die Mannschaft

Heusenstamm – Eine Fünf-Mark-Münze war schuld, sagt Norbert Herdt mit einem Schmunzeln. Die war ihm nämlich aus der Tasche gefallen, während er sich auf Drängen seines besten Freundes als Elfjähriger die Ausbildung bei der Jugendfeuerwehr ansah. Daraus ist inzwischen ein fast 40-jähriges Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Schlossstadt geworden.

Die Münze – sein ganzes Taschengeld – war auf den Boden gefallen. Und der damalige Jugendfeuerwehrwart hatte schnell seinen Fuß darauf gestellt. „Das bekommst du nur zurück, wenn du Mitglied in der Jugendfeuerwehr wirst“, hatte dieser dann zu Norbert Herdt gesagt. An seinem 12. Geburtstag am 3. Oktober 1983 erfüllte der Schüler sein Versprechen. Die fünf Mark freilich hatte er sofort zurückbekommen.

Nach 15 Jahren als Wehrführer hat sich der heute 51-Jährige kürzlich nicht mehr zur Wahl gestellt (wir berichteten). Insgesamt gehörte er der Wehrführung sogar 20 Jahre an. Dazu kommen weitere Aufgaben in der Jugendfeuerwehr und als Ausbilder für sogenannte Maschinisten.

Norbert Herdt ist ein Heusenstämmer, wie es sie nicht mehr so häufig gibt. Aufgewachsen ist er an der Frankfurter Straße, wo seine Großmutter und seine Mutter ein Fischgeschäft betrieben haben. Ältere können sich noch gut an den Laden erinnern, vor dem sich freitags lange Schlangen bildeten, weil es Backfisch und selbst gemachten Kartoffelsalat gab.

Gelernt hat er den Beruf des Zentralheizungs- und Lüftungsbauers. Seit dem 1. Januar 2000 ist er Mitarbeiter der städtischen Wasserversorgung in der Schlossstadt, was den Vorteil hat, dass er auch bei einem Alarm während der Arbeitszeit jederzeit ausrücken kann. Seine Kenntnisse über das Wasserversorgungsnetz in der Stadt nutzt aber auch den Brandschützern.

Er ist ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele, obwohl er anfangs – nach der Geschichte mit dem Fünf-Mark-Stück – zunächst nicht so begeistert war von dem Gedanken, sich an die Feuerwehr zu binden. Doch es dürfte nicht allzu lange gedauert haben, bis ihn die Aufgaben der Wehr fasziniert haben. Denn für „seine“ Feuerwehr lässt er inzwischen gerne mal alles stehen und liegen, auch wenn es nicht alarmiert hat. Vor allem sein Organisationstalent und sein Heusenstammer „Netzwerk“ kamen ihm dabei zugute. Wenn man etwas braucht oder wissen will: „Frag den Norbert“, lautet fast immer die Antwort. Dabei trägt der 51-Jährige „sein Herz auf der Zunge“. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er deutlich, spart dabei auch nicht mit Schimpfwörtern. Aber wenn er seinem Ärger mal Luft gemacht hat, ist es auch wieder gut. Und er nimmt gern mal andere auf die „Schippe“, kann aber genauso gut über sich selbst lachen. Vielleicht ist das der Grund für seine „Karriere“ bei den traditionellen Fastnachtsveranstaltungen der Feuerwehr.

Nun nach 20 Jahren zurück in die Mannschaft zu gehen, fällt Norbert Herdt nicht schwer: „Ich geh‘ lieber, bevor andere sagen, es wird Zeit, dass er geht.“ Er hält sich damit an sein großes Vorbild Werner Konrad, der ebenfalls nach 20 Jahren in Verantwortung seine Ämter in jüngere Hände gelegt hatte. Wichtig sei ihm vor allem, dass die Freundschaft der Heusenstammer Wehr mit der kroatischen Feuerwehr Senkovic weiter gepflegt wird. Diese Beziehung hatte ihm der frühere Stadtbrandinspektor Gerhard Henderkes ans Herz gelegt.

Freilich wird Norbert Herdt „seiner Feuerwehr“ treu bleiben, weiter an der Ausbildung mitwirken und Einsatzleiter-Dienste übernehmen. Und Angst um die Wehr hat er auch nicht. „Ich gehe mit gutem Gewissen, weil ich weiß, dass der Laden läuft.“ Er freut sich aber auch, nun mehr Zeit mit seiner Lebensgefährtin Anja Burg verbringen zu können, die „das alles immer mitgetragen und unterstützt hat“.

„Macher, Teamplayer, Berater“, lauteten nur einige Stichworte, die sein Nachfolger Marco Schmidtke in seiner Dankesrede aufzählte. Norbert Herdt habe die Feuerwehr Heusenstamm geprägt und das verdiene allerhöchsten Respekt. Minutenlang applaudierten die Mitglieder der Feuerwehr dem scheidenden Wehrführer. Und Kreisjugendfeuerwehrwart Oliver Meyer ehrte Norbert Herdt mit der Floriansmedaille in Gold.