Ein Tor in der letzten Sekunde

Heusenstamm - Spannend war es allemal, das Fußballturnier, das dieser Tage in der großen Halle des Kultur- und Sportzentrums Martinsee ausgetragen wurde. Von Yagmur Tipi

Es ist ein besonderer Wettkampf, bei dem sieben Mannschaften von Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gegeneinander angetreten sind. „Zickezacke Zickezacke Heusenstamm! Zickezacke Zickezacke Heusenstamm!“ Mit diesem Schlachtruf stimmte sich die Mannschaft der Schule am Goldberg auf ihr erstes Spiel beim Turnier ein. Alle Kräfte mobilisieren, sich konzentrieren und vor allem Spaß dabei haben: So lautete die Devise der zehn Fußballer aus der Schlossstadt.

Das Institut am Goldberg war dieses Mal Gastgeber des Fußballturniers für Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Gäste waren die Panoramaschule Frankfurt, die Friedrich-Fröbel-Schule Maintal, die Fröbelschule Offenbach, die Frida-Kahlo-Schule Bruchköbel, die Mosaikschule Frankfurt sowie die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Rodgau.

Nach einer kurzen Aufwärmrunde, in der das Elfmeter-Schießen nochmal geübt wurde, stellten sich die Spieler auf ihre Positionen und fieberten dem Anpfiff entgegen. Bereits beim Auftaktspiel gegen die Mosaikschule startete das Goldberg-Team turbulent und voller Elan ins Turnier. In weinroten Trikots mit gelben Stulpen brachten sie die gegnerische Mannschaft ordentlich ins Schwitzen und sorgten mit guten Pässen und Flanken für Szenenapplaus aus dem Publikum. Die Gegner waren freilich auch nicht zu unterschätzen. Vor allem die hervorragende Torhüterin der Mosaikschule erschwerte den Gastgebern den einen oder anderen Treffer. Doch mit viel Ehrgeiz, gutem Teamgeist und bester Unterstützung durch Mitschüler und Lehrer im Publikum, gelang der Mannschaft ein 4:0. Das vierte Tor in der letzten Sekunde des Spiels ließ dabei alle Herzen ein bisschen schneller schlagen.

Wer braucht da schon einen Philipp Lahm oder Thomas Müller, wenn er zehn engagierte und teamfähige Jugendliche hat, die mit Herzblut und Freude Fußball spielen. Fabian, Mert, Toni, Pascal, Giovanni, Dilara, Yasin, Yusef, Luis und Furkan bildeten das Traumteam der Schule am Goldberg. Aber auch das lange Üben zahlte sich aus sowie die im Training besprochene Spieltaktik. Gemeinsam mit Siggi Schütz trainiert die Mannschaft, in der mehrere Nationalitäten vertreten sind, regelmäßig in der Martinseehalle. Dazu absolvieren sie vier bis fünf Mal im Jahr Freundschaftsspiele gegen andere Schulen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Im Training sowie im Turnier steht stets der olympische Gedanke an erster Stelle. Es sei die Mischung aus Sport und Spaß, die auch die Kinder untereinander näher bringe. Vor allem Siggi Schütz ist mit viel Begeisterung und Liebe dabei. Sei es am Spielfeldrand oder im Training. Unterstützt wird er dabei vom Sportkoordinator der Schule am Goldberg, Matthias Sauer, der Lehrerschaft und den Mitschülern der Spieler.

Im Programm „Jugend trainiert für Olympia“ gibt es unterschiedliche Sportangebote auch für Förderschulen. Dabei werden alle Schulen dieser Art angesprochen, um Kinder und Jugendliche in der geistigen oder motorischen Entwicklung zu fördern. Und es finden bundesweite Turniere statt. Die Teams, die in Heusenstamm den ersten und zweiten Platz erreichen, spielen Ende März im Landesfinale in Bensheim.

„Dieses Fußballturnier hat seinen eigenen, ganz besonderen Charme, es bringt Menschen zusammen und ist für mich persönlich eine tolle Erfahrung“, sagt Eddy Schneider, der für den Schulsport in der Region zuständig ist.

Nach weiteren Spielen stand die Rangliste fest. Siebter wurde die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule aus Rodgau. Platz sechs ging an die Mosaikschule, Platz fünf an die Panoramaschule, beide aus Frankfurt. Die Fröbelschule Offenbach wurde Vierte. Auf das Treppchen schafften es die Schule am Goldberg als Dritte, die Friedrich-Fröbel-Schule Maintal als Zweite und die Frida-Kahlo-Schule Bruchköbel als Sieger. Die Urkunden übergaben die Rektorin der Schule am Goldberg, Birgit Krüger, und der Heusenstammer Landtagsabgeordnete Ismail Tipi. Auch nach der Siegerehrung hatten die Goldberg-Schüler nicht genug, spielten aus Spaß gegen ein Team, das später abgeholt wurde.