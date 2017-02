Glücksgefühle beim Singen

Heusenstamm - „Dumelang ma Afrika – Hallo geliebtes Afrika“ tönt es aus dem Evangelischen Gemeindehaus an der Leibnizstraße. Wer dort am Samstagvormittag vorbei gekommen ist, könnte gedacht haben, ein afrikanischer Gospelchor sei zu Gast in der Schlossstadt. Von Julia Jäger

In Wirklichkeit probten da allerdings rund 25 Heusenstammer, alle Teilnehmer des Afrikanischen Gospelworkshops unter der Leitung von Peter Matz, um sich auf ihren Auftritt in der evangelische Kirche am Sonntagmorgen vorzubereiten. Die afrikanischen Lieder seien „sehr fröhlich und für jeden zugänglich“, erläutert der Musiker aus Alsbach-Hähnlein an der Bergstraße, der bereits zum wiederholten Mal sein Chorprojekt in Heusenstamm anbietet. Dabei macht es ihm besonders viel Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, „die glauben, sie könnten nicht singen“. „Und das sind sehr, sehr viele“, fügt er noch hinzu.

Um Interessierten den Einstieg zu erleichtern, arbeitet der erfahrene Chorleiter nicht mit Noten, sondern viel mehr mit der Vorstellungskraft der Teilnehmer. Mit den Händen zeigt er die Tonhöhen an und wiederholt die einprägsamen Textzeilen so lange, bis alle Sänger mit eingestiegen sind. Sein Konzept geht auf, denn schon nach kurzer Zeit singt die Gruppe ihren ersten mehrstimmigen Gospel.

Bereits beim Einsingen kombiniert Peter Matz die von ihm angeleiteten Atemübungen mit Körperbewegungen. Er möchte die Anspannung lösen und den Spaß am Singen in den Vordergrund rücken. Auch werden in den Gruppengesang später verschiedene Schrittfolgen integriert. Diese erleichtern es, den Rhythmus der afrikanischen Kirchengesänge zu halten und ermöglichen es den Sängern gleichzeitig, das glückliche Gefühl zu spüren, welches die Lieder vermitteln wollen. Die Freude ist jungen wie alten Teilnehmern anzusehen.

„Es macht Spaß, mal was anderes zu probieren und in einer anderen Sprache zu singen“, sagt Petra Milkutat, die, ebenso wie Karin Geiling, schon viele Kurse des Künstlers besucht hat. Beide sind aus Langen zum Workshop gekommen.

Doch auch viele Heusenstammer nehmen das besondere Angebot wahr, das neue und auch jüngere Sänger ansprechen soll und das Repertoire der Evangelischen Kantorei ergänzt. „In Deutschland ist Chormusik sehr elitär und viele Leute, die gerne singen würden, trauen sich nicht“, berichtet Matz, der seine Leidenschaft für den Gospel ebenfalls durchs Mitsingen entdeckt hat.

Als Entwicklungshelfer hat er in Angola und Namibia gelebt und viele der Gesänge mitgebracht, die er nun mit den Teilnehmern einstudiert. Dazu gehört der Gospel „Hamba nathi Mkhululi wethu – Komm geh mit uns, der Weg ist so weit!“ Aber auch der Klassiker „Freedom is coming“, der zu Zeiten der Apartheid in Südafrika entstanden ist, zählt dazu. Die darin besungene Freiheit stehe nicht nur für die Hoffnung auf das Reich Gottes, sondern vor allem für die Hoffnung auf das Ende der Rassentrennung. Die Lieder aus Südafrika, Tansania und Namibia verbinden die Menschen und machen Gemeinschaft lebendig. Der Projektchor schafft es im Gottesdienst am Sonntagmorgen mit Freude, dieses Gefühl durch Gesang und Bewegung zu vermitteln.