„Goldene Hochzeit“ mit St. Savin

Heusenstamm – Es ist schon die „Goldene Hochzeit“, die die französische Gemeinde St. Savin und Heusenstamm in diesem Jahr feiern dürfen.

Vor 50 Jahren haben der damalige Bürgermeister Hans Hemberger und sein Amtskollege Fernand Chaussebourg die Partnerschaft mit dem Unterzeichnen einer Urkunde besiegelt. Und bis heute gibt es einen regen Austausch beider Städte, in deren Freundschaft inzwischen auch das belgische Malle und das italienische Ladispoli einbezogen sind.

Alles begann 1968, nachdem Hemberger schon früher erste Kontakte zu französischen Gemeinden gesucht hatte, mit einem Ferienaufenthalt der Katholischen Jugend. Die jungen Teilnehmer kehrten begeistert und beeindruckt von der „Herzlichkeit der Menschen“ aus jenem Land zurück, das so lange als Feind gegolten hatte.

Der Heusenstammer Nikolausmarkt, den Menschen aus St. Savin jedes Jahr mit regionalen Spezialitäten bereichern, unzählige Schülerbegegnungen, Ferienfreizeiten und viele private Treffen haben inzwischen intensive und herzliche Freundschaften entstehen lassen.

Auf Einladung der Partnergemeinde wurde jetzt die 50-jährige Verschwisterung gefeiert. Neben Mitgliedern des Städtepartnervereins und Vertretern der Kommunalpolitik zählten auch jugendliche Fußballer der TSV Heusenstamm zu den Besuchern.

Die Bürgermeister der neun Gemeinden des ehemaligen Cantons St. Savin sowie Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu als Vertreter des Bürgermeisters unterzeichneten an einer eigens errichteten Verschwisterungstafel die offizielle Urkunde. Alle Redner betonten die Wichtigkeit der Städtepartnerschaften. In der nun erneuerten Verschwisterungscharta wird der gemeinsame Wille bekräftigt, den Austausch zwischen den Bewohnern zu unterstützen, um das menschliche Erscheinungsbild Europas für diese und die folgenden Generationen zu fördern.

Gefeiert wurde unter anderem mit einem Abendessen, bei dem die „Altjugendlichen“ Michel Brouard und Lothar Fella als Zeitzeugen der ersten Begegnungen aus dem Nähkästchen plauderten und auf die Entstehung und Entwicklung der Städtepartnerschaft eingingen. Sie äußerten den Wunsch, dass die städtepartnerliche Idee von heutigen Jugendlichen weitergeführt werden sollte.

Zum krönenden Abschluss führte das Theaterensemble „Maillanbus“ ein Kabarettprogramm auf, an dessen Ende die Gäste mit einer Jubiläumstorte zum 50. Geburtstag überrascht wurden.

Elf Jugendspieler und drei Trainer der Fußballer in der TSV Heusenstamm zählten zur Delegation aus der Schlossstadt. Die zwölf Stunden dauernde Fahrt mit dem Bus wurde belohnt, denn der Verein aus St. Savin hatte für die TSV-Nachwuchs-Kicker ein großes Programm organisiert. Höhepunkt war ein Jubiläumsspiel gegen den Fußballverein aus St. Savin, der seinen 80. Geburtstag feiert. Die Heusenstammer zeigten in ihrem ersten Großfeldspiel eine tolle kämpferische Leistung, mussten sich am Ende aber mit 4:1 gegen die Hausherren geschlagen geben.

Übernachtet wurde gemeinsam mit den Franzosen, auf einem nahegelegenen Campingplatz. Es gab sportliche Begegnungen und eine Stadtrallye, bei der die Schlossstädter St. Savin kennenlernten. Schließlich besuchte man gemeinsam den Freizeitpark „Futuroscope“ im nahegelegenen Poitiers, wo die Kinder neben Wasserbahnen und 4D-Kinos futuristische Attraktion bestaunen konnten.

Im kommenden Jahr erwartet die Stadt Heusenstamm ihre Partnergemeinde zum Gegenbesuch. Die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum sollen vom 21. bis zum 24. Mai 2020 stattfinden.