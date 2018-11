Bewährungs- und Geldstrafe: Heusenstammer mit Drogen erwischt

Heusenstamm - Wegen des gewerbsmäßigen Verkaufs von Haschisch stand ein 25 Jahre alter Heusenstammer jetzt vor Gericht. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Von Stefan Mangold

Wie ein typischer Kleindealer wirkt der Mann aus Heusenstamm mit Beruf und Auskommen nicht. Dennoch verurteilte ihn das Schöffengericht in Offenbach jetzt wegen Haschisch-Handels zu 14 Monaten Haft auf Bewährung sowie 1600 Euro Geldauflage. Die Hälfte des Geldes soll dem Suchhilfezentrum Wildhof zugute kommen, wo er sich zur Zeit therapieren lässt.

Richter Manfred Beck vermutet, die Polizei habe am 27. Dezember vergangenen Jahres mit Bedacht an der Isenburger Straße die Augen offen gehalten. Der Angeklagte rannte weg, als die Polizei ihn ansprach. Die Flucht dauerte allerdings nur Sekunden.

Dem Heusenstammer lag es offenbar fern, seine Kundschaft durch miese Qualität übers Ohr zu hauen. Die 45,5 Gramm Haschisch hatten einen Anteil der psychoaktiven Substanz THC von 20 Prozent. Das sei ausgesprochen hoch. Und es wurde dem 25-Jährigen zum Verhängnis.

Sein Rechtsanwalt Thorsten Tuma wird in seinem Plädoyer eine Allegorie aus dem Fußball bemühen, „an den Pfosten geschossen ist nun mal nicht drin“. Was für seinen Mandaten bedeutet, durch die Top-Qualität schaffte er es nicht, unter die als geringfügige geltende Menge von 7,5 Gramm THC zu gelangen. Der Angeklagte liegt mit 9,1 Gramm knapp drüber.

Polizei stellt Waffen, Drogen und Schmuck sicher: Fotos Zur Fotostrecke

Gekifft habe der Heusenstammer, der die Schule mit der Mittleren Reife verließ, das erste Mal mit 16, „das hatte aber noch keine Regelmäßigkeit“. Erst mit dem Beginn seiner Ausbildung zum Koch habe sich der Konsum auf bis zu drei Gramm täglich gesteigert.

Seine Absicht, die Drogen zu verkaufen, hätte er nicht plausibel leugnen können. Die Polizei fand bei ihm zehn Tütchen, bestückt mit jeweils etwa einem Gramm Cannabis. Das ist der Grund, warum Richter Beck das Geständnis nicht all zu hoch hängt, „was blieb Ihnen schon übrig“.

Bei den Tütchen setzt Verteidiger Thorsten Tuma an. Nur zehn der 45,5 Gramm seien verpackt gewesen, der Rest für den Eigenkonsum bestimmt. Deshalb sehe er nur einen minder schweren Fall von Drogenhandel und halte neun Monate Haft auf Bewährung für genug.

Der Angeklagte hatte ein Schreiben vom Suchthilfezentrum Wildhof vorgelegt, das erklärt, der Heusenstammer nehme regelmäßig an allen Sitzungen teil, konsumiere kein Cannabis mehr und befände sich auf einem guten Weg. Verteidiger Tuma erzählt von Delinquenten, „die gehen zwei Wochen vor Prozesstermin zum Therapeuten“. Sein Mandant sei wenige Tage nachdem ihn die Polizei aufgegriffen hatte beim Wildhof erschienen, „nicht aus Kalkül, sondern weil er sein Problem erkannt hat“.

Skurrile Funde beim Zoll: Elfenbein und Schmuck in Windeln Zur Fotostrecke

Den Handel, erklärt der Angeklagte, habe er nur betrieben, um den Eigenkonsum zu decken. Von seinem Gehalt als Koch sei das nicht mehr möglich gewesen.

Die Staatsanwältin fordert 14 Monate Haft auf Bewährung. Nach der Argumentation der Verteidigung, „könnte jeder erwischte Dealer behauten, ‘das meiste wollte ich selbst rauchen’“.

Im Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten finden sich zwei Einträge. Gemessen an dem, was Richter Beck sonst vorträgt, fallen diese unterdurchschnittlich aus: Einmal erwischten ihn Drogenfahnder mit 3,1 Gramm Haschisch aus Holland, die er nach Deutschland gebracht hatte, dreimal Kontrolleure ohne Fahrschein.

Das Gericht folgt der Staatsanwältin. Sicher hätte er bei Nachfrage die gesamten 45,5 Gramm verkauft. Neben 14 Monaten Haft auf Bewährung muss der Angeklagte je 800 Euro an die „Schule am Goldberg“ und das Suchhilfezentrum Wildhof zahlen. Richter Beck: „Wir sehen für Sie eine positive Sozialprognose.“

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: picture alliance / dpa