Anklage fordert lebenslange Haft wegen Mords

Die Anklagebehörde wertete die Tat, die am 3. April vergangenen Jahres in Heusenstamm geschehen war, vor dem Darmstädter Landgericht als heimtückischen Mord aus Eifersucht. Die Verteidigung sprach indes von Totschlag im Affekt, ohne ein genaues Strafmaß zu fordern. Damals seien bei dem Mann monatelang aufgestaute Gefühle herausgebrochen. Er habe im Affekt gehandelt, seine Frau habe ihn beleidigt und ihm eine Ohrfeige verpasst.

Dem Mann wird vorgeworfen, sein 52 Jahre altes Opfer mit sechs Hammerschlägen auf den Kopf und durch Würgen getötet zu haben. Der Angeklagte hatte den Angriff im Dezember vor Gericht gestanden und war in Tränen ausgebrochen. Nach seiner Aussage war die Frau seinerzeit schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und hatte einen neuen Lebensgefährten. Am Tattag hatten sich der Angeklagte und seine Frau zu einem Gespräch in der gemeinsamen Wohnung getroffen.