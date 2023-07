Heimat- und Geschichtsverein Heusenstamm zeigt heimische Werke aus 40 Jahren

Kristallklare Kunstwerke

+ © bw Gläserne Klänge: Auf der Glasharfe begleitete Clemens Hofinger die Vernissage. © bw

Bei einer Ausstellung im Heusenstammer Haus der Stadtgeschichte können Besucher Kristallschleifereien aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bewundern.

Heusenstamm – Der Heimat- und Geschichtsverein Heusenstamm (HGV) zeigt bis zum 9. Juli im Haus der Stadtgeschichte zeitgenössische Glasschleifarbeiten aus Heusenstamm und bringt damit einen weiteren Teil der Geschichte der Schlossstadt in die Öffentlichkeit. Viele Gäste konnten sich am Donnerstagabend auf einer Vernissage von der hohen Qualität der Schleifarbeiten überzeugen.

Die Idee zur Ausstellung ist bei einem Babbel-Café entstanden: „Wir haben die Bürger der Stadt zu einem Austausch eingeladen und mit ihnen über die Geschichte der Stadt gesprochen“, berichtet der HGV-Vorsitzende Roland Krebs. „So sind wir auf das Thema Glasschleiferei gekommen. Wir waren schon erstaunt, wie viele noch Schalen, Gläser oder Vasen haben, und dass es weiter so viele Zeitzeugen gibt.“

+ Filigrane Schleifkunst: Das Ehepaar Rebell bestaunt die Arbeiten und die kunstvollen Motive der Firma Grieger. © Privat

Und so machten sich die Heimatforscher auf die Suche und wurden in Archiven fündig. Bei ihrer Recherche fanden sie auch heraus, dass die früheren jüdischen Mitbürger Wilhelm und Gustav Kiewe sowie Kurt Hartmann und Alfons Grieger als Glasschleifer in der Schlossstadt wirkten.

„Ortsgeschichte ist interessant, weil sie die politischen und wirtschaftlichen Probleme einer Region an Beispielen verdeutlichen kann“, sagt Gernot Richter. Der Heimatforscher berichtet, dass die beiden Kiewe-Brüder in Posen (Polen) geboren wurden und über Berlin, Bad Nauheim und Frankfurt nach Heusenstamm kamen. „Sie haben im Jahr 1928 Grundstück und Gebäude der stillgelegten Süddeutschen Galalith- und Zelluloidwarenfabrik erstanden und das Mitteldeutsche Kristallglas-Schleifwerk gegründet.“

Während Wilhelm Kiewe die Schleiferei in Heusenstamm betrieb, heiratete sein Bruder Gustav eine Engländerin und gründete die „Watford Glass Company“ in der Nähe von London. Unter den damaligen Mitarbeitern war auch der aus Sachsen stammende Kurt Hartmann, der erst in Heusenstamm arbeitete, später nach Watford ging, um die dortigen Mitarbeiter auszubilden, und dort schließlich seine Liebe fand und ehelichte. Anfang der 30er wird der Firmensitz der Schleiferei vollständig nach England verlegt, 1932 starb Wilhelm Kiewe. „Wir haben eine kleine Notiz in einer Offenbacher Zeitung gefunden, die besagt, dass er in seinem Büro in Heusenstamm einen Herzinfarkt erlitt“, sagt Richter. Während 1937 der Betrieb in Heusenstamm endgültig eingestellt wurde, produzierte die Firma in Watford noch bis in die 1990er Jahre.

Doch die Glasschleiferei in Heusenstamm erfuhr eine Neubelebung: Bereits ein Jahr nach Kriegsende gründete Kurt Hartmann die „Glasschleiferei Hartmann und Raumacker“ in der Borngasse 20, zehn Jahre später starb er. Ebenfalls kurz nach Kriegsende gründete Alfons Grieger seine Glasschleiferei in der Schlossstraße 20, dem heutigen Museum. Mit seinem Tod im Jahr 1969 endete dann die Zeit der Glasschleifer in Heusenstamm.

Der Sohn von Kurt Hartmann, Carl-Heinz Hartmann, erinnert sich noch gut an die Zeit und an seinen Vater: „Ich habe damals leere Coca-Cola- Flaschen mit dem Handwagen vom Bahnhof geholt“, erzählt er. „Die wurden dann zu Trinkgläsern verarbeitet.“ Eigentlich sollte er in die Fußstapfen seines Vaters treten: „Er wollte, dass ich auch Glasschleifer werde“, sagt er und er fügt mit einem Lächeln hinzu: „Nach einem Monat habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist.“ (Burghard wittekopf)

Infos im Internet www.hgv-heusenstamm.de