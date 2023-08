Familien- und Frauenbüro Heusenstamm: „Helfen, Worte zu finden“

Von: Michael Prochnow

Haben viel vor: Eva Knitsch (links) und Katrin Roth möchten das soziale Angebot künftig deutlich ausweiten. Ende November will das Duo auf das Thema Häusliche Gewalt aufmerksam machen. © prochnow

Das neue Duo im Familien- und Frauenbüro Heusenstamm, Eva Knitsch und Katrin Roth, stellt erste Pläne für die Zukunft vor.

Heusenstamm – Sie hören zu, geben Rat und vermitteln Betreuung. Daneben suchen sie selbst immer Hilfe, frische Ideen und neues Engagement. Das Familien- und Frauenbüro im Rathaus deckt ein sehr breites Spektrum im Stadtgeschehen ab. Seit Kurzem verteilt ein neues Team Plätze in Kindergärten und bei Tagesmüttern, bietet Frauen in Not Unterstützung an. Katrin Roth und Johanna Fritz haben die Aufgaben vor zwei Jahren von Petra Beißel übernommen. Sie führte das Büro 13 Jahre, ihre Nachfolgerinnen teilen sich die Stelle. Und weil Pädagogin Fritz seit Mai in Elternzeit weilt, bekleidet Eva Knitsch ihren Platz.

Neun Kräfte betreuen derzeit Sprösslinge in Kindertagespflege, ausschließlich Frauen, unterrichtet Katrin Roth. „Die meisten sind schon lange dabei, zwei seit zehn, eine seit 20 Jahren.” Angesichts fehlender Betreuungseinrichtungen wünscht sie sich weitere Frauen und auch Männer, betont die Fachfrau. Eine Schlossstädterin absolviert aktuell eine Qualifizierung. Sie wird vom Kreis Offenbach finanziert, die Kurse laufen über ein halbes Jahr bei der Kreis-Volkshochschule und schließen mit einem Zertifikat ab.

„Für viele Eltern ist eine Tagesmutter eine Notlösung”, erläutert die Sprecherin. „Manche wünschen sich aber ganz gezielt diese Form.” Maximal fünf Kinder darf eine ausgebildete Person gleichzeitig betreuen, bis zu zehn Anmeldungen sind möglich. „Die Frauen arbeiten selbstständig und sehr individuell zu Hause”, schildert Roth.

Die beiden Stadtbediensteten überließen ihren Nachwuchs ebenfalls Tagesmüttern und haben gute Erfahrungen gemacht. „Die Kinder sind in einer kleinen Gruppe untergebracht, das ist familiär, da sind tolle Beziehungen und Freundschaften entstanden”, schwärmt Eva Knitsch. Ihre Kollegin erzählt derweil vom „super Start“ für die ganz Kleinen. Obendrein eröffne es wichtige Erfahrungen, wenn die Kleinen mit schulpflichtigen Kindern am Tisch sitzen.

Derzeit sind 38 Mädchen und Jungen bei Tagesmüttern untergebracht. Sie sind alle ausgebucht, erst nach dem Übergang in eine Kita werden Plätze frei. Sowohl für einen Kindergarten- wie für einen Tagesmutterplatz müssen sich Eltern auf der Internetseite des Familienbüros registrieren.

Das Team wird ab November auch wieder Lehrgänge zum Erwerb des Babysitter-Führerscheins starten. Eine Intensiv-Krankenschwester soll eine Krabbelgruppe und einen Schwangeren-Treff leiten, Geburtsvorbereitung und Stillberatung übernehmen. „Wir sind in Gesprächen mit qualifizierten Personen”, sagt Katrin Roth und ruft Kursleiterinnen und Referenten auf, sich zu melden.

Sie würde auch gerne musizieren, basteln und Erste Hilfe für Senioren vermitteln, die nicht wissen, wie sie ihrem Enkel helfen können, wenn er von der Schaukel fällt oder einen Pseudo-Krupp-Anfall erleidet.

Die „Leih-Omas” sind hingegen „durch Corona verloren gegangen”, bedauern die Fachleute, das Frauenbüro lag ebenfalls brach. „Wir haben aber dennoch für Geflüchtete aus der Ukraine im Container-Dorf mit Spenden ein Kinderspielzimmer eingerichtet“, berichtet das Team stolz.

Und auch die nächste Aktion ist schon geplant: Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, dann wollen die Fachkräfte auf Häusliche Gewalt aufmerksam machen. „Wir sind die erste Anlaufstelle bei Übergriffen, pflegen einen engen Austausch mit Frauenhäusern“, so Katrin Roth.

Viele Betroffene scheuten sich jedoch, über erfahrenes Leid zu sprechen. „Wir hören zu, helfen, Worte zu finden und begleiten Opfer zur Polizei“, berichtet das Team und betont, künftig noch mehr Veranstaltungen für Frauen anbieten zu wollen. (Michael Prochnow)

Weitere Infos Zusätzliche Informationen finden Interessenten unter kinder-heusenstamm.de.