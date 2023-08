AfD schmeißt Carsten Härle raus

Von: Niels Britsch

Die AfD hat den Heusenstammer Stadtverordneten Carsten Härle aus der Partei ausgeschlossen. © Carsten Koall/dpa

Immer wieder sorgte der Heusenstammer AfD-Abgeordnete Carsten Härle für Schlagzeilen. Nun hat ihn die AfD aus der Partei ausgeschlossen.

Heusenstamm – Die AfD hat den Heusenstammer Stadtverordneten Carsten Härle aus der Partei ausgeschlossen. Das Bundesschiedsgericht der AfD habe den Ausschluss und ein entsprechendes Urteil des Landesschiedsgerichts bestätigt, teilte Aljoscha Harmsen, Pressesprecher des Landesverbands Hessen, auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Wir freuen uns über das Urteil, Carsten Härle hat in der AfD keinen Platz“, sagte Robert Lambrou, Co-Vorsitzender der AfD Hessen.

AfD: „Carsten Härle hat in der AfD keinen Platz“

Die AfD Hessen habe sich stets von Härle und seinen Äußerungen „ausdrücklich distanziert“. Man werde nun darauf hinwirken, dass Härle in der Heusenstammer Stadtverordnetenversammlung nicht mehr als AfD-Abgeordneter auftrete, so Harmsen. Härle war in der Vergangenheit wegen Volksverhetzung verurteilt worden. (nb)

Zuletzt war Härle in die Schlagzeilen geraten, weil er ein Treffen der NPD-Zeitung Deutsche Stimme besucht und dort auch eine Rede gehalten hatte.