Ärger in der Hessen-AfD: Heusenstammer Stadtverordneter besucht NPD-nahes Treffen

Von: Niels Britsch

Der Heusenstammer AfD-Stadtverordnete besucht ein Treffen der NPD-Zeitung Deutsche Stimme. Beim Landesvorstand der Hessen-AfD sorgt die brisante Zusammenkunft für Ärger. © Daniel Karmann/dpa

Heusenstamm – Ein Auftritt des Heusenstammer Fraktionsvorsitzenden der Alternative für Deutschland (AfD), Carsten Härle, birgt Brisanz für die rechte Partei und hat erneut den AfD-Landesvorstand auf den Plan gerufen: Laut Dokumenten, die eine Hackerin auf Twitter veröffentlicht hat, war der Heusenstammer Stadtverordnete am 13. Mai dieses Jahres auf einer Veranstaltung der NPD-Zeitung Deutsche Stimme (DS) im hessischen Altenstadt (Wetteraukreis). Ein Bild zeigt den Heusenstammer, wie er mit einem Mikrofon auf der Bühne steht und eine Rede hält.

Das Foto hat die Netzaktivistin Nella beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht, auch ein Mitgliederrundschreiben des AfD-Landesvorstands zu der Angelegenheit und die Antwort Härles machte sie dort öffentlich. Härle habe „einmal mehr eine rote Linie überschritten“, schreibt die Hessen-AfD an ihre Mitglieder. „Wer die Nähe der NPD sucht, hat in der AfD nichts verloren.“ Brisant für die Partei dürfte vor allem die Antwort Härles sein, der das Schreiben als „Hetz-Brief“ des Landesvorstands bezeichnet: Die Parteiprogramme von NPD und AfD seien zu „mindestens 70 bis 80 Prozent“ übereinstimmend, so der Heusenstammer Fraktionsvorsitzende.

Hessen-AfD: Parteiausschlussverfahren gegen Carsten Härle aus Heusenstamm

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigen sowohl der hessische AfD-Landesvorstand als auch Carsten Härle die Echtheit der geleakten Dokumente. „Wenn die NPD das Parteiprogramm der NSDAP übernommen hätte, wäre sie verboten“, glaubt Härle. Er beteuert zudem, dass es sich nicht um eine NPD-Veranstaltung gehandelt habe, denn er besuche keine „Propaganda-Veranstaltungen“ der NPD. In seinem Redebeitrag habe er lediglich gesagt, „dass wir die Spaltung der Gesellschaft überwinden und wieder miteinander reden müssen“. Fakt sei allerdings, dass Nationaldemokraten und AfD in zentralen Themen übereinstimmten, das seien ein deutscher EU-Austritt und die Ablehnung der Masseneinwanderung. Er gehe auch zu Veranstaltungen anderer Parteien, um sich auszutauschen. „Ich setze mich für ein Miteinander ein“, rechtfertigt Härle den Besuch in Altenstadt. „Ich vertrete nur die Meinung der CDU von vor 20 Jahren“, beschreibt er seine politischen Positionen.

„Gegen Herrn Härle läuft ein Parteiausschlussverfahren, zu dem sich der Landesvorstand aus rechtlichen Gründen nicht weiter äußern kann“, bezieht die hessische AfD auf Nachfrage unserer Redaktion Stellung zu dem Heusenstammer. Man beurteile die Erfolgschancen des Parteiausschlussverfahrens als „sehr hoch“. Zur Aussage Härles über die inhaltliche Übereinstimmung beider Parteien heißt es weiter: Die NPD sei eine extreme Partei, welche die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehne, die AfD hingegen eine bürgerlich-konservative Partei, „die fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und sich eindeutig zu ihr bekennt“.

Netzaktivistin Nella: Distanzierung der AfD „Heuchelei“

Für Netzaktivistin Nella hingegen ist der Fall Härle ein weiterer Beweis dafür, dass „Teile der AfD sich nicht scheuen, mit der NPD zusammen gesehen zu werden“, wie sie auf Nachfrage der Redaktion mitteilt. Um das zu verdeutlichen, habe sie die Bilder und Nachrichten geleakt. Sie stimmt Härle in seiner These zu, dass AfD und NPD fast identische Parteiprogramme haben. Es sei Heuchelei, sich davon zu distanzieren, „wenn sie eigentlich von derselben Suppe sind“.

Sie macht darauf aufmerksam, dass auch Teile der AfD und die Nachwuchsorganisation der Partei, die Junge Alternative, ebenso wie die NPD unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Die Distanzierungen des Landesvorstands von dem Heusenstammer Mitglied kann sie nicht wirklich ernst nehmen, denn der AfD-Landesvorstand habe das jüngste Mitgliederschreiben zu Härle auch erst versendet, nachdem sie im Netz auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatte. (Niels Britsch)

Vor wenigen Jahren verurteilte das Offenbacher Amtsgericht den Heusenstammer AfD-Chef Carsten Härle wegen Volksverhetzung. Er selbst bestreitet die Vorwürfe, scheiterte aber in der Berufung.