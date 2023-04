Bei den Heusenstammer Familien sind Ägypten und die Türkei beliebte Ferienziele

Von: Joshua Bär

Spanien, wie hier der Strand in Cala Pi, ist auch in den Osterferien ein gefragtes Urlaubsziel. Viele Familien nutzten die schulfreie Zeit, um sich zu erholen. © dpa

Trotz steigender Preise nutzen einige Heusenstammer Familien die Osterferien, um in den Urlaub zu fliegen. Gefragt sind dabei die ohnehin beliebten Reiseziele.

Heusenstamm – Der Ukraine-Krieg und die Inflation treiben die Preise. Dabei werden nicht nur Lebensmittel oder Gas teurer, auch für Flüge und Hotels müssen Reisende mehr bezahlen. Die Lust auf einen Urlaub in den Osterferien scheinen die Schlossstädter trotzdem nicht verloren zu haben. So berichten die örtlichen Reisebüros, dass einige Familien die freien Tage nutzen, um sich einen ausgiebigen Urlaub zu gönnen. Nach den Pandemiejahren, in denen Urlaub nur in Deutschland oder den Nachbarländern möglich war, zieht es viele Schlossstädter nun wieder in die Ferne.

„Viele Familien wählen für ihren Osterurlaub Länder, in denen es warm ist“, berichtet Eileen Hornickel, Inhaberin des mobilen Reisebüros Travel Smart an der Kolpingstraße. Ägypten oder die Kanaren seien in dieser Jahreszeit beliebte Reiseziele. Hornickel sieht durchaus ein verändertes Reiseverhalten nach Corona. „Viele Kunden wollen wieder fliegen.“ Das Buchungsverhalten habe sich ebenfalls gewandelt. Entschieden sich ihre Kunden in der Vergangenheit oft frühzeitig für ein Urlaubsziel, um sich so günstige Angebote zu sichern, geschehe dies nun vermehrt kurzfristig. „Bei mir haben einige Kunden erst im März ihren Osterurlaub gebucht.“

Die Preise seien bei der Reisewahl nicht immer entscheidend, meint Hornickel. Dabei seien manche Trips, wie zum Beispiel nach Thailand, zur Ferienzeit teilweise um einiges teurer, als noch vor der Pandemie oder dem Ukraine-Krieg. „Manche Urlaube kosten dann 600 bis 900 Euro mehr.“ Sie empfiehlt daher Familien, die in den Ferien verreisen müssen, frühzeitig zu buchen.

Wie stark die gestiegenen Kosten die Reisepläne beeinflussten, sei aber unterschiedlich, sagt Hornickel. „Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es gibt Menschen, die sagen, sie möchten gerade wegen der unsicheren Zeiten unbedingt Urlaub machen. Ihnen ist der Preis dann nicht so wichtig.“ Sie habe aber auch Kunden, die sich zweimal überlegten, ob und wohin sie fliegen.

Im Tui-Reisebüro auf der Frankfurter Straße ist die Lage ähnlich. Dort hat Leiterin Vasiliki Magklogianni mit ihren Kolleginnen auch während des dreiwöchigen Umbaus viele Buchungen entgegengenommen. Reisen ins Land der Pharaonen sind dort ebenso gefragt, aber auch Mexiko, die Dominikanischen Republik oder in der Türkei seien sehr beliebt.

Die erstmals dreiwöchigen Osterferien nutzten viele Familien zudem, um bereits im Frühjahr einen längeren Urlaub zu machen. „Sie nutzen die Zeit als Alternative zum Sommer oder Winter“, meint die Reisebüro-Leiterin. So flögen manche Familien zehn oder elf Tage in die Ferne. Last-Minute-Angebote sind im Tui-Reisebüro allerdings weniger gefragt. Magklogianni berichtet: „Bei uns wird zumeist früh gebucht.“ Die Hotels seien dann günstiger und auch die Wunschflüge meist noch vorhanden. „Die Restposten sind dann meist teurer.“ (Von Joshua Bär)