Corona und die Friseure: „Wir könnten 24 Stunden am Tag arbeiten“

Nach dem Lockdown

+ © Holzamer Viel Zeit fürs Foto bleibt nicht: In der ersten Woche nach dem Shutdown haben Friseurin Saskia Sträter (links) und Salonchefin Nezi Barak alle Hände voll zu tun. © Holzamer

Ein Spaziergang an der frischen Luft, neues Grün im Garten oder auf dem Balkon oder einfach nur ein frischer Haarschnitt nach wochenlanger Abstinenz – die Auswirkungen der Beschränkungen in Zeiten der Pandemie wecken bei vielen Menschen wieder die Freude an den kleinen Dingen.