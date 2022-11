Der „Heartbeatbus“ vermittelt Kindern in Heusenstamm über Musik Selbstbewusstsein

Von: Lisa Mariella Löw

Rico Montero (rechts) rappt mit Kindern und Jugendlichen vor seinem „Heartbeatbus“ für mehr Toleranz, Charakterstärke und Liebe in der Welt. © lml

Im mobilen Tonstudio „Heartbeatbus“ lernen Kinder sich durch eigene Texte auszudrücken und sich so gegenseitig zu stärken.

Heusenstamm – Das mobile Tonstudio von „Heartbeat Edutainment“ hat auf seiner Tour Halt am Heusenstammer Schwimmbad gemacht. An seinem „Heatbeatbus“ lädt Rapper Rico Montero Kinder und Jugendliche ein, selbst musikalisch aktiv zu sein und eigenen Lieder zu entwickeln. Die Heranwachsenden präsentieren ihre Stimmen in gemütlicher Liegestuhl-Atmosphäre ihren Altersgenossen, Eltern und vorbeilaufenden Spaziergängern.

Gesangsmikrofone, ein Studiolaptop, Kopfhörer und jede Menge Kabel liegen um die geöffneten Bustüren herum. Mehr braucht es nicht, um sein eigenes Lied zu produzieren und anschließend vor Publikum vorzuführen. Kinder und Jugendliche tummeln sich um den „Heartbeatbus“ und seinen Mitgründer Rico Montero. Alle wollen ihre eigenen Liedtexte schreiben, am Mikrofon singen und den musikalischen Darbietungen lauschen.

Die Reise des „Heatbeatbus“ beginnt vor sieben Jahren. Der Rapper, Musikproduzent und studierte Audio-Ingenieur Rico Montero gründet 2015 gemeinsam mit dem Sozialunternehmer und Integrationsbotschafter Reza Solhi die gemeinnützige Organisation „Heartbeat Edutainment“. Seitdem fahren die beiden durch ganz Deutschland und veranstalten Musikprojekte für Kinder und Jugendliche.

Auch die Kinder – und Jugendförderung in Heusenstamm wird auf den „Heatbeatbus“ aufmerksam und engagiert das mobile Tonstudio in Kooperation mit dem städtischen Programm „Demokratie leben! Heusenstamm“. Unter dem Motto „Take Back The Streets“ lädt die Kinder- und Jugendförderung junge Menschen ein, zusammenzukommen und sich über die Musik zu verbinden.

Kinder und Jugendliche aus vielen verschiedenen Kulturen kommen am Schwimmbad ins Gespräch über Sänger und Songwriter. Sie entspannen mit einer Limonade in Liegestühlen. Ihre Lieblingssongs tauschen sie untereinander aus, berichten von ihrem ersten Konzertbesuch und suchen nach neuen Künstlern.

Darüber hinaus bietet der „Heartbeatbus“ allen Anwesenden die Möglichkeit, aktiv zu werden und selbst etwas Neues auszuprobieren: „Jeder kann singen“, macht der 32-Jährige den Jugendlichen Mut. Seine gemeinnützige Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, nicht nur jede Menge Spaß an der Musik zu vermitteln, sondern auch Bildungsinhalte mit Persönlichkeitsentwicklung und Musik mit Kultur zu verbinden. Seine Texte handeln von Gleichberechtigung, Toleranz und Charakterstärke. Beim Zuhören geht es darum, jedem Sänger Aufmerksamkeit zu schenken und ihn mit Beifall zu bestärken.

Der Rapper gibt sein Gesangstalent auch höchstpersönlich zum Besten. Montero wird von den Kindern und Jugendlichen umringt, während er seine eigenen Lieder darbietet. In seinen Texten appelliert er daran, sich gegenseitig zu stärken: „Wer andere groß macht, wird selber groß.“

Rico Montero zeigt den Kindern, wie sie sich tolerant und selbstbewusst verhalten. Dabei geht er selbst mit gutem Beispiel voran. So begegnet er jedem großen und kleinen Künstler mit Respekt und Wertschätzung auf Augenhöhe.

Außerdem kommen die verschiedenen Kulturen der Teilnehmer zur Geltung. Das Publikum bekommt unter anderem Lieder auf Somalisch, Kroatisch und Serbisch zu hören und HipHop-Bewegungen zu sehen. Montero – obwohl der Sprache nicht mächtig – singt sogar einen kroatischen Song an, um ein schüchternes Mädchen für ihren Auftritt zu motivieren. Mit Erfolg. Am Ende hält sie das Mikrofon stolz an ihre Lippen. Das Publikum applaudiert ihr begeistert.

Den ganzen Nachmittag hinweg singen, tanzen und lachen alle Kinder und Jugendlichen unbeschwert auf dem sonnigen Platz umher, bis es Abend wird. (Von Lisa Mariella Löw)

Infos im Internet: www.heartbeatbus.de/