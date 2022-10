Familie Milanovic führt die Gaststätte des TV Rembrücken

Blumen und gute Wünsche hat der TVR-Vorsitzende Peter Mohr (rechts) den neuen Pächtern, Vater Ante und Sohn Stipe Milanovic, mitgebracht. © p

Die Stammkundschaft hat sich bereits an die neuen Gesichter gewöhnt. Und das Restaurant Bindinggarten bewirtet nicht nur die Heimspiel-Gäste der TVR-Kicker.

Heusenstamm – Die Gaststätte des Turnvereins Rembrücken ist auch Treffpunkt für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils und Ausflugsziel für Spaziergänger und Radler aus den Nachbarstädten. Seit September werden sie von Stipe Milanovic und seinem Team empfangen. Vater Ante sowie weitere Familienmitglieder und Freunde, bis zu sechs erfahrene Kräfte, helfen in Küche und Service, berichtete der 24-Jährige. Die Milanovics führten bereits ein Restaurant in Pforzheim. Stipe war in verschiedenen Häusern in seiner kroatischen Heimat tätig, leitete zudem das „Steinbachtal“ in Kleinostheim.

Familie Milanovic stammt aus Sinj, einer geschichtsträchtigen Kleinstadt nördlich von Split. Im Rembrücker Bindinggarten führen sie weitgehend das Erfolgsmodell ihrer Landsleute und Vorgänger fort. Für „die allseits beliebte und über die Schlossstadt hinaus bekannte Speisekarte“ wirbt der TVR-Vorstand, an der Spitze Vorsitzender Peter Mohr.

Er begrüßt den neuen Pächter jetzt mit seiner Stellvertreterin Monika Fischer und Schriftführerin Ursel Ott. Sie überbrachten eine dekorative Topfpflanze und gute Wünsche für den Start bei den Sportlerinnen und Sportlern. Ihren Gästen bieten die Wirtsleute beliebte Spezialitäten vom Grill wie Pljeskavica-Frikadellen, bosnische Cevapcici-Röllchen und andere Fleischgerichte.

Jeden Dienstag werden Hacksteak und Leber zubereitet, Mittwoch ist Schnitzel-Tag, Donnerstag gibt’s Rumpsteak und freitags Fisch. Außerdem bereiten die Gastwirte saisonale Speisen nach traditionellen Rezepten, gefüllte Paprika, Linsengerichte und Rindergulasch „mit einem überaus leckeren Kartoffelstampf“, schwärmte ein Gast, „der schmeckt wie bei Oma“. Die bislang geschätzten Spezialitäten stehen also nach wie vor zur Auswahl und werden um ein neues kulinarisches Angebot erweitert.

Der Bindinggarten bietet Raum für Gesellschaften bis zu 90 Personen, für vorweihnachtliche Feiern, Hochzeiten, Geburtstage und Trauerfeiern. Nicht nur im Sommer sind Terrasse und Biergarten beliebt, im Zelt wird auch gewürfelt und Karten gespielt. Die Öffnungszeiten der Gaststätte sind dienstags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr und 16.30 bis 23 Uhr, samstags nur ab 16.30 Uhr und sonntags von 10 bis 23 Uhr. Reservierungen sind möglich unter 06106 64 97 64. (Von michael Prochnow)