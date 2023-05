Feuer wütet auf Firmengelände

Von: Jan Lucas Frenger

Aus bisher ungeklärter Ursache ist auf einem Firmengelände in Heusenstamm ein Feuer ausgebrochen. © Privat/Feuerwehr Heusenstamm

Aus bisher ungeklärter Ursache bricht auf einem Firmengelände in Heusenstamm ein Feuer aus. Die Flammen weiten sich sogar auf das benachbarte Grundstück aus.

Die Einsatzkräfte der Heusenstammer Feuerwehr sind am Sonntag gegen 15.44 Uhr zu einem Feuer in der Industriestraße gerufen worden. Angaben der Wehr zufolge waren auf einem Firmengelände neben mehreren Paletten auch Wurzelholz und Unrat in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Kräfte hatten sich die Flammen zudem bereits auf ein benachbartes Grundstück ausgeweitet. Gegen 19 Uhr gelang es der Feuerwehr, die mit 32 Helfern im Einsatz war, den Brand vollständig zu löschen. Zur Schadenshöhe und Brandursache könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Wehr mit. ( jlf)