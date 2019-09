Futter für fidele Füchse

Die Vorstellung der Projekte, mit denen sich Heusenstammer Vereine um Geld aus der vom Obertshausener Unternehmen Holzland Becker mit 7500 Euro gefüllten „Klingelnden Vereinskasse“ bewerben, geht mit dem Rugby Klub Heusenstamm (RKH) weiter.

Seinen Idolen ganz nah sein – das ist bei den „Füchsen“ möglich. Der RKH bietet jedes Jahr in der ersten Woche der Sommerferien einbesonderes Training an: Neben dem Feilen an der eigenen Technik schnuppern rund 30 Kinder auch in andere Sportarten hinein. „Zuletzt hatten wir einen Judolehrer da, von dem wir uns das Abrollen abgucken konnten“, berichtet Jugendwart Holger Sans. Ein Höhepunkt des Sommercamps ist der Besuch der „Prominenz“. „Im Nischensport Rugby haben die Kinder die Möglichkeit, Seite an Seite mit Spielern der Nationalmannschaft zu trainieren“, erzählt der Jugendwart. Das Jedermann-Turnier am Ende der Woche, an dem Geschwister, Eltern und Freunde teilnehmen können, beschreibt Sans „schon fast als Tradition“.

Für dieses Event werden die Kinder natürlich mit allerlei Andenken ausgestattet: Medaille und Shirt festigen den Gemeinschaftssinn und die jungen Sportler brauchen natürlich Stärkung. Frisches gesundes Essen und fähige Trainer aus „fremden“ Sportarten will der RKH seinen Schützlingen gewährleisten. „Das sind alles Kostenfaktoren, die auf uns zukommen“, sagt der Jugendwart.

Ein noch größeres Projekt wartet im Sommer 2020 auf etwa 700 Kinder. Das „Internationale Schülerturnier“ (IST) hat Vereinsgründer Michael Schuster ins Leben gerufen. Andere Rugbybegeisterte aus angrenzenden Ländern, etwa Tschechien, Luxemburg oder Frankreich, kommen an den Martinsee. Auch aus den anderen Bundesländern reisen viele Kinder und Jugendliche an. Obwohl sich die jungen Sportler abseits des Rasens nicht verstehen, ist der Sport die gemeinsame Sprache. „Nationalität und Religion sind vollkommen egal – der Sport vereint“, beschreibt Sans. So viele Sportskanonen unter einen Hut zu bekommen, erfordert hohen logistischen und finanziellen Aufwand. „Da reicht das Ehrenamt nicht mehr aus“, betont Sans, „aber wir tun es für unsere Kinder.“ Platzmiete, Schiedsrichter, Trainer und Pokale sind Kostenfaktoren, für die sich der Klub ein Klingeln in der Vereinskasse wünscht. Im September 2020 findet das Turnier bereits zum 16. Mal statt.

Der Verein zählt rund 300 Mitglieder, davon sind etwa 130 in der Jugend (U 16) aktiv. Damit sind sie Teil der Hessischen Rugbyjugend. „Bei unserem Sport ist es anders, weil ihn nicht so viele betreiben“, sagt Sans. Im Gegensatz zu Fußballern müssen die „Füchse“ zu einem Spiel mehrere Kilometer zurücklegen. „In Hessen gibt es nur zehn Vereine“, weiß Sans. Aus diesem Grund ist die Jugend umso mehr auf Unterstützung angewiesen.

Auf der Internetseite holzlandbecker.de werden die zehn Finalisten kurz vorgestellt. Bis Dienstag, 15. Oktober, kann ein Votum für einen der Vereine abgegeben werden. Jeder darf nur einmal abstimmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

