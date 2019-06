Im Getränkefachmarkt gibt es derzeit zweimal am Tag größeren Ansturm 

Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke bringen nicht nur Heusenstammer zur Zeit ins Schwitzen. Viele wünschen sich ins Schwimmbad oder suchen sich ein schattiges Plätzchen.

Heusenstamm – Bei derart hohen Temperaturen ist es vor allem wichtig, viel zu trinken – am besten Wasser. Der Getränkefachmarkt Gotta an der Industriestraße zählt zu jenen Händlern, bei dem sich alle Durstigen mit Getränken versorgen können.

Kühl ist es im Verkaufsraum des Ladens, der eher einer großen Lagerhalle gleicht. Auf den Kundenansturm ist die Belegschaft vorbereitet. „Das ist normal, dass bei solchen Temperaturen viel mehr los ist als sonst“, verrät Mitarbeiter Thorsten Schmidt. „Wir kommen klar damit. Und auch mit dem Auffüllen des großen Kühlschranks kommen wir noch gut hinterher.“ Schmidt versichert: „Bisher bleibt noch alles kalt“. Jener Kühlschrank ist eine Besonderheit, denn darin können nicht nur einzelne Flaschen in größerer Anzahl, sondern auch ganze Kästen und Fässchen auf niedriger Temperatur gehalten werden.

Die Erfahrung zeige ihm, dass sich in Zeiten besonders drückender Hitze viele Kunden schon vormittags mit ihrem Bedarf an Erfrischungsgetränken eindecken. Dazu käme dann noch die Hauptstoßzeit zwischen 16 und 17 Uhr, wenn viele Kunden nach dem Feierabend auf dem Weg nach Hause einen Abstecher in den Getränkemarkt machen.

Den Hauptabsatz dieser Tage mache Wasser aus – sowohl mit als auch ohne Kohlensäure. Aber auch Bier und Limonade werden vermehrt gekauft.

Der Bundesverband des Deutschen Getränkegroßhandels rechnet derzeit mit einer explodierenden Nachfrage. Dessen Geschäftsführer Günther Guder teilte dies der Deutschen Presse Agentur mit. Er erwartet eine Steigerung von bis zu 180 Prozent der üblichen Menge.

„Ohne Wasser werden wir nicht da stehen“, ist sich Inhaber Thomas Gotta aus Rodgau sicher. Dennoch zeigt er sich überrascht, dass von den großen Herstellern schon nach diesen wenigen Tagen Hitze bestimmte günstige „Einsteiger-Wassermarken“ nicht mehr abgefüllt werden. „Diese Situation hatten wir im vergangenen Jahr schon einmal, aber erst nach drei oder vier Wochen Hitze“, sagt er. Erste Marken seien bereits jetzt nicht mehr verfügbar. Die Kunden würden dies oft dem Handel anlasten, doch es liege an den Herstellern, die mit dem Umstellen der Abfüllanlagen nicht schnell genug seien.

