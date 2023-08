Heusenstammer Getränkemarkt fordert Kunden auf, Leergutzettel am selben Tag auszahlen zu lassen

Pfandbon rechtzeitig abgeben

© Bär, Joshua

Der Heusenstammer Getränkemarkt Gotta will Pfandbons nur noch an dem Tag annehmen, an dem sie ausgestellt worden sind.

Heusenstamm – Wer kennt das nicht? Nach dem Einkauf schaut man zuhause in die Geldbörse und sieht: Der Pfandzettel ist noch drin. Der Ärger ist groß, aber noch einmal zurückfahren möchte man auch nicht. Der Getränkehändler Gotta an der Industriestraße fordert seine Kunden aber auf, im Zweifelsfall genau das zu tun. Auf seinen Bons prangt der Hinweis, dass die Leergutzettel bis zum Tagesende abgegeben werden müssen, ansonsten verfallen sie.

Inhaber Thomas Gotta möchte dies nicht als böswillig gegenüber seinen Kunden verstehen. „Es dient zum Schutz vor internem Betrug“, erläutert er. Im Getränkehandel werde am häufigsten bei Leergut betrogen, sagt der Inhaber. Anders als in vielen Märkten üblich, hat Gotta in seinem Laden keine Leergutautomaten. Bei ihm zählen die Mitarbeiter das Pfand selbst und tippen die Summe danach in eine Kasse ein, die anschließend einen Bon ausdruckt. Das Problem: Es ist durchaus möglich, einen Pfandbon zu drucken, ohne dafür eine leere Flasche abgegeben zu haben. Der unrechtmäßig ausgedruckte Leergutzettel könnte dann noch Tage später eingelöst werden, um sich den Betrag auszahlen zu lassen. Für Gotta sei es dann aber nicht mehr nachvollziehbar, ob das darauf stehende Pfandgut wirklich abgegeben wurde.

Dazu kommt, dass bei der Leergutkasse kein Geld ein- oder ausgezahlt wird. Daher lasse sich beim Tagesabschluss kaum feststellen, ob wirklich so viele leere Flaschen abgegeben wie Pfandbons ausgedruckt wurden. „Wenn ich das kontrollieren wollte, müsste ich beim Leergut jeden Abend Inventur machen“, argumentiert Gotta. Das sei nicht machbar. Daher habe er sich entschieden, den Hinweis auf den Zetteln zu hinterlassen. „Wir machen das schon, seit wir geöffnet haben.“ In seinen drei weiteren Geschäften in Rodgau, Babenhausen und Rödermark verfahre er ebenso, sagt Gotta. „Ich habe in Jahr maximal ein bis zwei Fälle, in denen Kunden den Zettel nicht am selben Tag abgeben.“ Probleme mit seinen Kunden habe er wegen des Aufdrucks bisher nicht gehabt.

Rechtens sei der allerdings nicht, stellt die Verbraucherzentrale Hessen auf Nachfrage der Redaktion klar. Laut Paragraf 195 des Bürgerlichen Gesetzbuchs falle ein Pfandbon unter dieselbe Regelung wie ein Gutschein, erläutert Rechtsanwalt Peter Lassek. Der Leergutzettel verjähre daher ebenso erst nach drei Jahren.

Der Anwalt verdeutlicht das anhand eines Beispiels: Wer in diesem Monat einen Pfandbon erhalte, könne ihn bis 31. Dezember 2026 einlösen. „Anderslautende Aufdrucke mit kürzeren Fristen oder gar einer Verpflichtung zur sofortigen Einlösung noch am selben Tag stellen eine unangemessene Benachteiligung des Verbrauchers dar“, sagt Lassek. Klauseln wie diese seien daher unwirksam, versichert er. Der Fachanwalt empfiehlt jedoch, den Pfandbon trotzdem zeitnah einzulösen, da das Thermopapier, aus dem die Zettel gefertigt sind, „gern mal verblasst“.

Thomas Gotta ist sich bewusst, dass der Aufdruck rechtlich nicht haltbar ist. „Wir haben ihn inzwischen geändert“, versichert der Inhaber. So informiert er nun darüber, dass der Zettel innerhalb der gesetzlichen Frist abgegeben werden darf. Sollte der Bon erst nachträglich eingelöst werden, müsse Gotta allerdings erst überprüfen, ob er nicht bereits gescannt wurde. Dies geschehe über das zentrale System. Dabei kann es laut dem Inhaber für die Kunden zu Wartezeit kommen, nämlich dann, wenn Gotta selbst gerade nicht in seinem Hauptmarkt in Rodgau ist.

Damit die Kunden bereits beim Betreten des Getränkemarktes daran erinnert werden, beim Bezahlen auch ihren Leergutzettel abzugeben, hat Gotta zusätzlich zwei große Zettel an der Eingangstür des Ladens angebracht.