Agentur Dinu Design bewirbt Kosmetik und setzt auf Nachhaltigkeit

Für Dinu Bageacu-Deininger ist Weihnachten schon im Oktober vorbei. Bei Temperaturen, die das Eis in der Waffeltüte schmelzen lassen, beschäftigt sich der Grafikdesigner mit Schnee und Rentieren.

Heusenstamm – Die Planungen für das Fest am Jahresende beginnen bei „Dinu Design GmbH“ für Werbeequipment und Promotionsmaterial allerdings auch schon im Februar.

Der Schwerpunkt der Designagentur in der Philipp-Reis-Straße 1 liegt auf dem Bewerben von Kosmetik. Wenn ein neuer Duft an den Kunden gebracht werden soll, beginnt die Arbeit für Bageacu-Deininger und sein Team. Kleine Theken und Regale stellt Dinu Design in der angrenzenden Halle selbst her, auch Fußböden und kleine Displays, in deren Vertiefung Parfümflaschen sicheren Halt haben, schneidet das Team zurecht. Bei Arbeiten mit Metall oder Holz beauftragt Bageacu-Deininger bewusst benachbarte Unternehmen. „Wir legen viel Wert auf das regionale Netzwerk“, sagt Projektleiterin Ingwelde Juchum. Die Produktion sei im Ausland zwar billiger, doch schätze sie das Vertrauensverhältnis. „Sich mit seinem Nachbarn besprechen zu können, spart außerdem Zeit“, sagt Bageacu-Deininger. Das wirke sich wiederum auf die Lieferfristen aus

Umweltbewusstsein

Den Umweltgedanken schreibt der Inhaber generell groß. „Uns ist bewusst, dass unsere Stände höchstens eine Woche in einem Standort stehen und dann vielleicht durch drei weitere Kaufhäuser ziehen“, sagt er. Da sei es umso wichtiger, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten.

Die meisten Stücke bestehen aus Pappe in Wabenstruktur. Der Grafiker schwingt sich gekonnt auf eine Theke, die mit einer Vinylfolie bespannt ist. „Die ist ziemlich stabil“, sagt er und deutet auf seine Sitzgelegenheit. Für diese Theke hat Bageacu-Deininger ein Patent angemeldet und mittlerweile etwa 26 000 Stück verkauft. Das Möbelstück lässt sich zusammenfalten und nimmt somit wenig Platz beim Transport weg. „Eine Promotionsfläche mit allem Drum und Dran von etwa zwölf Quadratmetern passt auf eine Europalette“, sagt Juchum. Nach der Tour kann die Theke einfach im Altpapiercontainer entsorgt werden. „Der Gehalt von Kunststoff liegt bei unter zwei Prozent“, betont Bageacu-Deininger. Auf dem etwa 4000 Quadratmeter großen Firmengelände wird der Müll sorgfältig getrennt. „Das kostet Zeit und Geld – aber ist uns wichtig“, sagt Juchum. Material, etwa Alurahmen von Werbebannern, bereitet das Team wieder auf, um es für die nächste Aktion verwenden zu können.

„Wir geben unser Bestes und lassen vorher nicht locker“

Neben dem Recycling und der Produktion lagert Dinu Design auch Werbematerialien für Kunden ein und verschickt sie von ihrem Standort aus. Den Platz dafür hat sich die Agentur im Jahr 2015 mit dem Umzug in die Schlossstadt geschaffen. „Davor waren wir in Offenbach, wo unsere Lager verteilt waren“, erzählt Bageacu-Deininger. Nötige Montagemaßnahmen übernimmt das Team. Manche Kunden stellen das gesamte Material. „Wie der Stand auszusehen hat, das regeln Guidelines, die 300 Seiten umfassen“, erläutert Juchum. „An einer technischen Zeichnung sitze ich auch mal 20 Stunden“, sagt der Grafiker. Doch es gilt: Geht nicht, gibt’s nicht. „Wir geben unser Bestes und lassen vorher nicht locker“, betont Juchum.

von Lisa Schmedemann