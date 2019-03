Konzept mit 160 neuen Kita-Plätzen

Zwei neue Kindertagesstätten sowie einen Anbau an eine bestehende, das sind die Vorschläge, die der Magistrat jetzt den Stadtverordneten unterbreitet.

Heusenstamm – Eine der beiden Kitas könnte innerhalb weniger Wochen in „Modulbauweise“ errichtet werden, wäre aber nur eine Interimslösung für bis zu fünf Jahre. Die zweite könnte als Dauerlösung gebaut werden, könnte aber frühestens 2020 eröffnet werden. Dabei geht es um bis zu 160 zusätzliche Betreuungsplätze.

In den Sitzungen der Ausschüsse für Jugend, Soziales, Sport und Kultur sowie für Bau und Verkehr wurde einmal mehr über den eigentlich längst beschlossenen Umbau der historischen Schlossmühle diskutiert. Wie berichtet, hatten Bürgermeister Halil Öztas und der Magistrat Widerspruch gegen diese im Dezember gefallene Entscheidung eingelegt.

Dies sei seine von der Hessischen Gemeindeordnung vorgeschriebene Pflicht, begründete der Bürgermeister dieses Schritt erneut. Die Unwirtschaftlichkeit des Projekts sei ausführlich im entsprechenden Gutachten dargelegt. Zwar sei es richtig, dass eine Einrichtung zur Kinderbetreuung immer ein Zuschussbetrieb sei, aber in diesem Fall gebe es wirtschaftlichere Lösungen, mit denen zudem mehr Kita-Plätze geschaffen werden könnten als mit der Schlossmühle.

Derzeit stehen etwa 200 Namen auf den Wartelisten der Verwaltung. Der mit rund 130 Kindern größere Anteil sind jene unter drei Jahren. Bereits geplant sind der Bau einer neuen Kita an der Herderstraße, die für 99 Kinder, davon 24 unter drei Jahren, von der Arbeiterwohlfahrt errichtet wird. Die Fertigstellung wird für das Frühjahr 2020 erwartet. Ende dieses Jahres könnte zudem eine Krabbelstube an der Philipp-Reis-Straße fertig werden, in der ebenfalls 24 Minis betreut werden könnten.

Der Magistrat schlägt nun vor, die städtische Kita in Rembrücken zu erweitern, um dort eine Krabbelgruppe mit zwölf Kindern zu eröffnen. Das könne laut Verwaltung zum Ende dieses, Anfang nächsten Jahres fertig werden.

Schneller zu realisieren, nämlich bis zum Sommer, wäre eine Zwischenlösung auf einem Grundstück an der Rudolf-Braas-Straße, Ecke Niederröder Weg. Die Eigentümer des Areals seien bereit, versicherte Bürgermeister Halil Öztas, den Grund für bis zu fünf Jahre pachtfrei zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen. Man könne dort Mietcontainer aufstellen, in denen je zwei Gruppen U3 und Ü3 Platz – also 74 Kinder – finden könnten.

Als Dauerlösung schlägt die Verwaltung zudem die Bebauung des südlichen Zipfels des Außengeländes am Schwimmbad vor. Innerhalb von 14 Monaten könne man dort ebenfalls in Modulbauweise ein Haus für vier Gruppen errichten. Unterm Strich, so der Bürgermeister, koste dies alles zusammen so viel wie der Umbau der Schlossmühle zur Betreuung von bis zu 45 Kindern.

Fakt sei, entgegnete der CDU-Fraktionsvorsitzende Paul Sassen, dass in die Schlossmühle in jedem Fall Geld gesteckt werden müsse, gleich wie man das denkmalgeschützte Gebäude schließlich nutzen werde. Und auch die Investition in eine andere Nutzung könne nicht wirtschaftlich sein, sei dann also ebenso ein Rechtsverstoß.

Für die FDP stellte Fraktionschef Uwe Klein fest, es sei nach mehr als einem Jahr das erste Konzept, das der Magistrat zu diesem Thema vorlege.

Der CDU-Stadtverordnete Lothar Fella betonte im Bauausschuss, seine Fraktion werde in jedem Fall auf die Umsetzung der Beschlüsse zur Schlossmühle bestehen und den Widerspruch dazu ablehnen. Man sei allerdings bereit, über die Alternativen nachzudenken.

Am Ende beider Ausschusssitzungen einigte man sich schließlich darauf, dass der Magistrat bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr einen Änderungsantrag vorlegen werde, mit dem alle drei Alternativen beschlossen werden könnten. Wie die Abstimmung darüber letztendlich ausgehen wird, war nicht abzusehen, da keiner der Ausschüsse eine Beschlussempfehlung gab.

Von Claudia Bechthold