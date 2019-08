Heusenstamm: Bürgermeister Halil Öztas zieht nach drei Jahren Bilanz

Eine Bilanz nach dreieinhalb Jahren im Amt zieht Bürgermeister Halil Öztas. Dabei zeigt er sich zufrieden mit dem Erreichten.

Heusenstamm – Bürgermeister Halil Öztas verspricht: „Ich setze mich wirklich für unsere Stadt mit Herzblut ein und will sie in allen Bereichen stärken. Ich habe meine Tätigkeit keine Sekunde bereut.“

Stark, sozial und attraktiv soll die Schlossstadt sein. Diese Attribute stellt er als Überschriften über die Kapitel seiner zehnseitigen Bilanz, die demnächst auch an alle Haushalte verteilt werden soll. Besonders stolz sei er, dass es 2018 und 2019 gelungen sei, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. „Effektives Management und strenges Controlling sowie ein gutes Vertragsmanagement, mit dem zuvor nicht eingetriebene Forderungen der Stadt durchgesetzt wurden, haben gewirkt“, betont der Verwaltungschef. Zwar habe man 2017 den Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf 450 Prozent anheben müssen. „Im Gegenzug war es möglich, Gebühren für Wasser- und Abwasser deutlich zu senken, sodass sich die Auswirkungen für die Steuerzahler geringfügig änderten.“ Der Haushaltsausgleich sei ohne Steuererhöhungen erreicht worden. Heusenstamm zähle zu den Städten mit den niedrigsten Steuersätzen in der Region: „Mein Ziel ist es, die Steuersätze stabil zu halten.“

Wirtschaftsförderung sei zur Chefsache geworden, das habe sich ausgezahlt. „Die prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den letzten drei Jahren um etwa 35 Prozent erhöht. Ich konnte interessante und namhafte Unternehmen akquirieren.“ Für 2019 erwarte man für die Stadt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16 Millionen Euro.

Transparenz und Beteiligung der Bürger

Wichtig sei ihm Transparenz und eine frühzeitige Beteiligung der Bürger an Entscheidungen. Auch dies sei ihm gelungen, etwa im Zusammenhang mit dem geplanten Familienzentrum St. Cäcilia. Zudem wolle er versuchen, in den nächsten Jahren ein Kinder- und Jugendparlament zu etablieren.

Beginnen werde man jetzt mit der Digitalisierung der Stadtverwaltung. Bis zum Jahr 2022 sollen alle städtischen Angebote digital erreichbar sein.

Als „großen Wurf“ bezeichnet Öztas die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neu-Isenburg auf dem Gebiet der Ausschreibung und Vergabe.

Abschaffung der Kindergartengebühr

Eines seiner zentralen Wahlversprechen sei die Abschaffung der Kindergartengebühren gewesen. Dies sei seit dem 1. August 2018 umgesetzt. Ein besonderes Augenmerk lege er auf die Schaffung von Kindergarten- und Schulkindbetreuungsplätzen.

„Smart und attraktiv“ soll Heusenstamm nach den Wünschen des Bürgermeisters werden. Es sei sein Verdienst, dass man in das Landesförderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ aufgenommen wurde. Dadurch könnten in den kommenden zehn Jahren mehrere Projekte mit bis zu 67 Prozent gefördert werden. Erste Vorhaben dazu werde man, nachdem das Ministerium die Anträge genehmigt habe, noch in diesem Jahr auf den Weg bringen.

von Claudia Bechthold