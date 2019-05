Radler geben Heusenstamm schlechte Noten

Abstellanlagen für Fahrräder gibt es nach Ansicht der Grünen zu wenig in Heusenstamm. Neu ist eine solche an der Bushaltestelle Bastenwald an der Isenburger Straße. Am Schlossrathaus soll eine errichtet werden.

Vor vier Jahren stand die Schlossstadt in Sachen Fahrradklima auf dem dritten Platz in ganz Hessen. Die Note 3,1 hatten die Teilnehmer der freiwilligen Befragung damals vergeben. Das hat sich geändert.

Heusenstamm – Nur noch eine 3,8 hat Heusenstamm beim jüngsten ADFC-Klimatest zum Radeln erhalten. 99 Bürger haben sich daran beteiligt. „Erreichbarkeit des Stadtzentrums“, „Radwege mit wenigen Hindernissen und guter Oberfläche“ sowie „geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung“ lauteten vor vier Jahren die Pluspunkte. Daran hat sich offenbar nicht viel geändert, denn zwei von diesen drei positiven Aspekten tauchen auch in der jüngsten Bewertung wieder auf. Schlechter benotet wurde lediglich der Zustand der Radwege. Dafür gab es für „zügiges Radfahren“ eine 2,8.

Breite und Oberfläche der Strecken für Radler sowie Hindernisse waren diesmal Gründe für Abwertungen. Verschlechtert haben sich die Noten für Fahrradabstellanlagen, Führung an Baustellen und Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen. Vermisst werden von den Befragten offenbar öffentliche Leihräder.

Ein öffentlicher Fahrradverleih lohne sich nur in großen Städten, sagt Erster Stadtrat Uwe Michael Hajdu auf Anfrage. Versuche, etwas in dieser Art in kleineren Städten zu etablieren, seien bislang – wie etwa in Neu-Isenburg – schief gelaufen.

Was die Kontrolle von Falschparkern betreffe, seien die Ordnungsamtsmitarbeiter schon lange angewiesen, besonders auf diese Verkehrssünder zu achten. „Allerdings kann sich nicht zu jeder Zeit ein Mitarbeiter zum Beispiel auf der Frankfurter Straße aufhalten, wo das Problem besonders häufig auftritt“, meint Hajdu dazu. Zudem sei das Team im vergangenen Jahr, in dem die Umfrage ja stattgefunden hat, nicht vollständig gewesen. „Man muss an die Autofahrer appellieren, dass sie die öffentlichen Parkplätze nutzen, auch wenn es nur um „fünf Minuten“ gehe.

Wenn fehlende Abstellanlagen kritisiert würden, müsse auch gesagt werden, wo welche vermisst werden, meint der Stadtrat weiter.

Beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Rodgau habe man gehofft, heißt es in einer Mitteilung, dass sich durch die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH), durch das Programm des Bürgermeisters zu dessen Wahl sowie die neue Mehrheit im Stadtparlament entscheidende Verbesserungen für die Nahmobilität einstellen würden. „Dies war aber leider nicht der Fall.“ Heusenstamms Bewohner vermissten, dass sich jemand engagiert um den Radverkehr kümmert und diesen fördert, schreibt der ADFC Rodgau.

Und so reagieren die Heusenstammer Grünen durchaus selbstkritisch auf die Ergebnisse des Fahrradklimatests. Offensichtlich werde sich in Heusenstamm zu wenig um den Radverkehr gekümmert, heißt es in einer Stellungnahme. Man sehe im Ergebnis der Umfrage eine deutliche Kritik am fehlenden Schwung für den Radverkehr. „Für uns Grüne ist die Umfrage des ADFC Ansporn und Auftrag, mehr für den Radverkehr zu tun“, so Fraktionsvorsitzender Heiner Wilke-Zimmermann.

Probleme sehen die Grünen „bei zahlreichen gefährlichen Stellen im Straßennetz, bei Hindernissen für Radfahrer und bei fehlenden Abstellanlagen“. Besonders gefährlich sind demnach die Kreuzungen Alte Linde, Ring- und Hohebergstraße sowie die Einmündungen von Hoheberg- und Industriestraße in die Dietzenbacher Straße. Problematisch sei die Situation auf der Industriestraße, wo Radler auf der Straße oder einem zu schmalen Bürgersteig fahren. Dazu ist auf Antrag der Grünen ein Sicherheitsaudit beauftragt, aber noch nicht fertig.

VON CLAUDIA BECHTHOLD