Förderverein Balthasar Neumann bestätigt Vorstand im Amt

Als Förderverein der Katholischen Kirchen leisten die Ehrenamtler einen großen Beitrag zur Erhaltung von kulturellem Erbe.

Heusenstamm – Dass ein Bauwerk des Namengebers in der Schlossstadt zum Denkmal des Monats gekürt worden ist, erfüllt die Aktiven des Fördervereins Balthasar-Neumann-Heusenstamm zurecht mit Stolz. Neben den Kirchen St. Cäcilia und Mariä Opferung unterstützt der Verein auch Maria Himmelskron, die vergangenes Jahr die Hauptpatientin gewesen ist. „Die Orgel wurde saniert und ein Dachfenster war undicht“, führt der Vorsitzende Norbert Holzamer aus. Insgesamt seien dafür 6 500 Euro in die jüngste der drei Kirchen geflossen. Die Zahlen präsentiert Beisitzer Elmar Götz in einer Powerpoint-Präsentation, die er mit einigen Spielereien ausgestattet hat. In einer Grafik ist zu erkennen, dass sich die Zahl der Mitglieder seit 2017 konstant auf 322 hält.

Beeindruckende Bauten des Barockbaumeisters Neumann haben sich die Teilnehmer der Kunstfahrt nach Koblenz, Bassenheim und Saffig angeschaut. Sowohl das Dikasterialgebäude am Ufer des Rheins als auch die barocke Kirche im beschaulichen Saffig ist nach den Plänen Balthasar Neumanns errichtet worden. Letztere ist ebenfalls wie das hiesige Gotteshaus der heiligen Cäcilia geweiht.

Die nächsten Folien zeigen Bilder der insgesamt sieben Konzerte, die der Förderverein im vergangenen Jahr veranstaltet hat. Neben Harfe und Akkordeon hörten die Besucher auch den Gesangsverein Konkordia, still hingegen blieb es um das Café am Nikolausmarkt. „Uns haben schlichtweg helfende Hände gefehlt“, erklärt Holzamer. Dies schlägt sich zwar auch im Bericht von Kassenwart Matthias Emge nieder, doch das Preisgeld des Landes Hessen zum Denkmal des Monats ist hierbei der Wermutstropfen. „Diese tausend Euro sind nicht der Preis des Vorstandes, sondern der eines jeden Ehrenamtlers“, betont Holzamer und dankt der gesamten Mitgliedschaft. Nach der Entlastung des Vorstandes muss selbiger neu gewählt werden; die Vorstandsmitglieder treten nach einstimmigen Ergebnissen für weitere zwei Jahre ihr Amt im Verein an.

Zuletzt übergibt Holzamer das Wort an den Mainzer Theologen Rolf Decot. „Man kennt sich ja mittlerweile seit 39 Jahren“, beginnt der Gast, der 1980 seine Dissertation über Sebastian von Heusenstamm verfasste. Während er zu Anfang des Vortrages zum Thema „Reformation, Religionsfrieden und politische Handlungsfähigkeit“ noch am Pult steht, fällt es dem Professor immer schwerer, seine universitäre Herkunft zu verbergen. Interessant wird’s, als er den starren Posten am Mikrofon verlässt, vorm Publikum umherstreift und seine Brille zum Zeigestock umfunktioniert. „Sebastian war eine Art Vermittlungstheologe“, beschreibt Decot. Schon sein Vorreiter und Vorgänger Albrecht von Brandenburg habe Handlungsbedarf im Hinblick auf die Erneuerung der Kirche gesehen. Anliegen der Reformation nahmen Albrecht und Sebastian zwar auf, doch wollten sie die Spaltung der Kirche ursprünglich verhindern. „Sebastian trug dazu bei, dass die Existenz der katholisch gebliebenen Teile im Reich gesichert wurde“, erläutert der Theologe. Somit ebnete der wohl bedeutendste Sohn Heusenstamms den Weg für den Augsburger Religionsfrieden, der das friedvolle Miteinander von Protestanten und Katholiken gewährleistet. „Weder Albrecht noch Sebastian schlossen damals eine Wiedervereinigung aus – und, wer weiß, vielleicht kommt es eines Tages so“, beendet Decot seinen Vortrag.

Von Lisa Schmedemann