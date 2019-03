Geschützter Weiher ohne Wasser

Im Gebiet Nachtweide gab es das größte Laubfroschvorkommen in Südhessen - die Tiere suchen sich jetzt in der Umgebung Laichgewässer.

Im Naturschutzgebiet Nachtweide liegt der Waldteich trocken. Um Amphibien muss man sich dennoch nicht sorgen.

Heusenstamm – Er liegt ein wenig versteckt im Naturschutzgebiet Nachtweide nahe des Hofguts Patershausen: der sogenannte Waldteich. Seit dem vergangenen Sommer liegt der kleine Weiher trocken. Da inzwischen die Laichzeit der Amphibien begonnen hat, sorgen sich vor allem naturliebende Spaziergänger um Kröten und Frösche, die kein Wasser finden könnten, um ihre Eier abzulegen.

Diese Sorge sei unbegründet, versichert Dietmar Tinat, Betreuer der Naturschutzgebiete in Heusenstamm. Die Tiere suchten sich andere Gewässer in der Umgebung, um für Nachwuchs sorgen zu können. Auch wenn es sicherlich besser wäre, wenn sie in ihr Geburtsgewässer zurück könnten. „Im Gebiet Nachtweide hatten wir mal das größte Laubfroschvorkommen in Südhessen“, ergänzt er. Das sei allerdings schon einige Jahre her.

Der Waldteich ist nach den Angaben Tinats im vergangenen Sommer trocken gelegt worden. Dabei sei es vor allem um den enormen Fischbestand in dem Gewässer gegangen. Die Tiere seien völlig degeneriert gewesen. Grund dafür seien Nahrungsmangel und Inzucht. Viele der Fische in dem Teich seien vermutlich ausgesetzt worden von Bürgern, die ihre Aquarien leeren wollten. „Das wird immer wieder gemacht“, berichtet er. Allerdings vermehren sich diese Tiere schnell. Und sie fressen unter anderem auch den Laich beziehungsweise die Kaulquappen einiger Amphibien, darunter auch die Nachkommen des Laubfroschs.

Die Fische im Waldteich seien allesamt kleinwüchsig oder deformiert gewesen – zur Freude der Fischreiher, von denen nach den Beobachtungen Tinats inzwischen sieben Paare an der Nachtweide brüten.

Nach dem Leeren sollte der Teich nach den Informationen unserer Zeitung zunächst entschlammt werden. Dies ist offenbar aber schwieriger als gedacht, denn vorhandene Wurzelstöcke verhindern zum Beispiel, dass dies mit einem großen Bagger erledigt werden kann. Zudem ist es auch eine Kostenfrage, von bis zu fünfstelligen Beträgen ist in diesem Zusammenhang die Rede.

Außerdem soll der Teich auf natürliche Weise wieder gefüllt werden, also durch Niederschlag und Schneeschmelze. Dazu aber hat es wohl seit dem vergangenen Sommer noch nicht genug geregnet.

Wie es mit dem Teich im Gebiet Nachtweide weitergeht, ist derzeit nicht geklärt. Die Verantwortlichen beim dafür eigentlich zuständigen Forstamt in Langen wollen dies kurzfristig klären.

Von Claudia Bechthold