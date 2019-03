Drei Kinder möchten auf den Mars

Was kann man durch ein Teleskop sehen? Konzentriert sitzen die Kinder im zum Vortragssaal umfunktionierten Klassenraum des Adolf-Reichwein-Gymnasiums. Vorne steht Martin Fuchs und stellt zunächst erst einmal Fragen.

Heusenstamm – Den Mond kann man sehen, beantwortet eines der Kinder die erste, noch leichte Frage. Mit der zweiten allerdings werden die meisten kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer kalt erwischt. Welche Form hat der Mond zurzeit? Er steht im ersten Viertel lautet die korrekte Antwort an diesem Abend.

Speziell für Kinder ab acht Jahren ist der Vortrag über Astronomie gedacht, zu dem der Verein Sternfreunde Kreis Offenbach eingeladen hat. Die Mitglieder des Vereins kümmern sich unter anderem um die Schulsternwarte des Adolf-Reichwein-Gymnasiums. Und mehrfach im Jahr öffnen sie diese auch für die Öffentlichkeit, stets verbunden mit Informationen über die Dinge, die sich am Himmel abspielen.

Mit einem solchen Ansturm haben die Hobby-Astronomen allerdings nicht gerechnet. Mehr als 55 Interessierte haben sich eingefunden. Es müssen noch Stühle aus dem Nebenraum herbeigeschafft werden.

Plakate, eine Power-Point-Präsentation, Sternkarten und eine große Aufnahme des Mondes sind vorbereitet und helfen, das Thema anschaulich zu gestalten. Zudem ist ein Spiegelteleskop aufgebaut. Außerdem hat Martin Fuchs ein Quiz entworfen. Wer vier von fünf Fragen richtig hat, kann etwas gewinnen. Kleine Astronauten auf den Folien der Präsentation geben Hinweise, dass an dieser Stelle die Lösung zu einer Frage stehen kann.

Nicht nur der Mond, auch Sternschnuppen, Planeten, kosmische Entfernungen und viele weitere astronomische Informationen stehen auf dem Plan des Abends. Großartige Bilder und mehrere Videos gestalten die Präsentation lebhaft, bunte Bilder von fernen Galaxien lassen Kinderaugen strahlen.

Entfernungen im Universum kann man anschaulich mit der Zeit beschreiben. Doch bei rund 150 Millionen Kilometern Abstand zwischen Sonne und Erde fällt es selbst Erwachsenen schwer, sich darunter etwas vorzustellen. Doch wenn das Sonnenlicht bei Lichtgeschwindigkeit rund acht Minuten benötigt, können sogar die Jüngsten etwas damit anfangen.

„Wer hat schon mal die Milchstraße gesehen“, fragt Fuchs. Ein Mädchen meldet sich: „Ja, in einem Film in der Schule.“ Ein vom Weltraumteleskop Hubble aufgenommenes Foto „Deep Field“ zeigt viele Galaxien in einem Teil des Universums, in dem sonst Dunkelheit herrscht. Durch 22 Tage Belichtung konnten weit entfernte Geschwister der Milchstraße entdeckt werden.

Schließlich geht es noch um die Planeten. Fuchs erläutert unter anderem, warum man nicht auf die Venus reisen sollte: „Dort ist es sehr heiß.“ Bilder vom Mars erinnern die Kinder an eine heiße Wüste. Doch der Schein trügt, denn dort kann es sehr kalt werden. Ein Video mit Bildern von Marsmissionen weckt das Interesse der Kinder. Auf die Frage, wer denn einmal zum Mars fliegen möchte, melden sich immerhin drei Kinder.

Wegen des schlechten Wetters fällt der Blick durch das Teleskop der Sternwarte aus. Die Besichtigung hat sich für viele dennoch gelohnt.

Infos im Internet unter sternfreundekreisoffenbach.de

Von Jan-Niklas Eickhoff